今年最红的综艺非《乘风破浪的姐姐》莫属了，这档节目让不少姐姐们走红，成为了人气明星。万茜就是这个节目的最大得益者之一，她靠着这个节目，不仅人气和话题度大增，身价更是翻了很多倍，活动邀约接到手软。但万茜走红后，口碑却遇到了大的危机，近日她出席活动的排场很大，更是被网友吐槽：红了就飘了！

近日，万茜在北京某商场参加了一个香水品牌的活动。活动当天，该大楼被封了一半，目的就是为了保护万茜的安全。除此之外，还有重重保安拦着顾客不让进去购物。万茜的行为被网红博主曝出来后，不少网友觉得她走红后飘了，太把自己当人物了。还有一些网友指出，万茜的这种排场只有一定级别的领导才会有。

其实，这并非万茜第一次口碑遭遇翻车，之前她在参加一个活动时，在走红毯的环节，就遭遇到了很多网友的吐槽。在红毯上拍完照后，万茜迟迟不离开红毯，一直站在那让媒体拍照。她的行为直接影响到了后面的艺人，无奈之下，主持人只能现场催促她赶紧离开红毯，但万茜一动不动，继续站在那拍照。主持人催了四遍，她才离开红毯。

走红之后，万茜还放开了很多。最近她和刘德华的新电影正在紧张的宣传期，万茜在路演的时候，和刘德华直接在现场玩起了飞吻，引发了大量的关注。她走红后的种种行为，和她之前在节目中说自己并不想红的话形成了很强大的反差。

万茜走红后的人设屡次翻车，也与她高调的作风有关。想要红的更久，还是踏踏实实做好自己的工作，别整太多的话题，口碑崩了，观众缘也会流失，这对于演员来说并不是一件好事。



