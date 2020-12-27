近日，有媒体报道称，孟子的第73代孙女孟庆而于12月25日圣诞节当天和男友登记结婚了，而两人其实打算在明年4月才登记，因为临时起意，觉得纪念日选择圣诞节的话会比较好记。而据媒体了解，两人登记时并不顺利，原本去的事务所电脑死机了，他们只好换地区，直到晚上七点才弄完所有程序，但是从晒出的照片看，他们戴着圣诞帽，拿着捧花，心情也没有因为这些小插曲而受到影响。

说到孟庆而，可能很多人都不知道她，但她可是孟子的后人。她出生在英国伦敦，后来在台湾长大，在高中的时候就很喜欢音乐了，还在参加比赛时改编了孟子的《告子下》和《人性本善》，创作出来的歌曲令人印象深刻，可以说是十分有才了。

去年的时候，她曾经到山东寻根，看着祖先的家长，孟庆而也深有感触：想到我的祖先住在这里，还是会有一种故乡情怀。

而说到她的人生，还是比较简单的，在进入娱乐圈前，曾担任电视台的新闻记者主持人，也小有名气。后来她受邀进入娱乐圈，也照样混得风生水起，电视剧她有客串，舞台剧她也有参与，演唱会年年都开。

她与男友是3年前认识的，男友是一位吉他手，她也曾透露过男友虽然个性木讷，但是却十分照顾她。在两年前，她的母亲患病去世，而她的状态也变得特别不好，因为抑郁症复发，她控制不住自己的情绪，经常摔东西和发脾气，而这个时候男友总会陪伴着她，阻止她做伤害自己的事情，在男友的悉心照料下，她也渐渐好起来了。

之前还有网友质疑她整形了，为此她还特意发了自己上政法大学时的照片，还有当天早上的素颜照，称自己虽然有戴过牙套，也确实做过微整形，但绝对没动刀、削骨、垫下巴、隆鼻。而且也有很多朋友和网友在评论里支持她，让她做自己就好了。

今年7月份的时候，男友还特意为她准备了一个求婚仪式，看着男友对她如此上心，想必她这也算是找到真爱了吧。不知道两人之后会不会举办一个盛大的婚礼，我们一起期待一下吧。



