2020年娱乐圈发生了不少大大小小的事情，这些事情有泪点，也有笑点。人要学会苦中作乐，让生活变得更美好。下面我们来盘点一下2020面娱乐圈十大爆笑新闻，哪一个戳中你的笑点呢？

1、杨超越跟老板吵架第一名

杨超越是一位爱哭的女孩，很多网友却喜欢真性情的她。杨超越在火箭少女101告别典礼上又哭了，她说自己是干啥啥不行，跟老板吵架第一名。今年杨超越的热度还是不错的，她依然是网友眼中的锦鲤女孩。

2、刘敏涛唱《红色高跟鞋》

刘敏涛是女演员千万直拍第一人，她因为演唱《红色高跟鞋》红遍网络，她演唱这首歌曲的时候表情丰富。刘敏涛的表情管理也引发热议。很多网友甚至以为刘敏涛是在喝了酒的状态下上台唱歌的，但刘敏涛辟谣说她没喝有酒。

3、张雨绮唱歌没有一个音在调上

张雨绮是比较敢说的女星，她曾自嘲自己看男人的眼光不行。今年张雨绮因为参加《乘风破浪的姐姐》人气大涨，但他唱歌没有一个音在调上的事曾上热搜。许多网友评论说原来美貌和音调是不在一起的。

4、王耀庆为虞书欣打call

王耀庆在电视剧《下一站是幸福》中演了虞书欣的舅舅。在《青春有你2》决赛前夕，王耀庆为虞书欣打call，但这段视频太搞笑了，王耀庆让乃万、赵小棠等人加油，但说到最后都没提虞书欣。

5、虞书欣为王耀庆打call

舅舅王耀庆上了快本，虞书欣在《披荆斩棘的哥哥》成团夜为王耀庆打call，她“记仇”呢，说王耀庆没帮她加油激励了她。虞书欣被吐槽在线坑舅，她也没王耀庆加油。

6、沈腾沦落到和徐峥撞脸

年轻时候的沈腾其实挺帅的，很多网友甚至觉得她曾是校草呢。但许多网友吐槽她沈腾发福了，跟徐峥有点像。沈腾自嘲说自己竟然沦落到撞脸徐峥了，沈腾还打趣说他怀疑是徐峥放的料。

7、杨迪妈妈把沈腾认成王一博

杨迪妈妈把沈腾认成王一博的事情曾上热搜。很多星爸星妈也追星。很多网友评论说没想到年轻时的沈腾还撞脸王一博。不过这也说明沈腾年轻的时候真的挺帅的，也是鲜肉一枚。

8、张若昀的女儿不叫小樱桃

张若昀和唐艺昕这对明星夫妻今年喜得千金。网上曾有传闻称张若昀爱女的小名是小樱桃，因为唐艺昕爱吃樱桃。张若昀气到拔刀，他辟谣说女儿不叫小樱桃。

9、邓伦亲岳云鹏

邓伦可是万千少女的理想型男友啊！他在综艺节目中亲岳云鹏了，两人也因此上了热搜。很多网友评论说撒娇的岳云鹏最好命。还有网友评论说岳云鹏是被男艺人拼过最多的相声演员了，张艺兴等男星都亲过他。

10、邓超给中奖网友的1吨莲藕发货了

近日，邓超发微博艾特了中奖网友，说1吨莲藕如约装车发走了。粉丝回复说太喜欢这个礼物了，自己已经在想莲藕的n种吃法了。邓超抽奖送莲藕，一个敢抽，一个敢送。



