王珞丹曾自曝想红，辛芷蕾也曾说她想红，因为这样可以拥有更好的资源。人气对于女星来说真的很重要。红意味着拥有更多的选择，更好的机会。2020年，又有一些明星走红，让人感觉很意外。下面我们来盘点2020年最当红的十大女星，看看都有谁？

1、杨幂

近日，杨幂凭借金句“我是前任的人脉”上热搜了。虽然离了婚，又被曝在和魏大勋谈姐弟恋，杨幂却依旧很红。杨幂活得很通透，她的情商也很高。2020面杨幂多次因绯闻恋情、造型或是金句上热搜。

2、郑爽

今年郑爽也是热搜榜上的常客啊！她有几次还登顶微博热搜了。郑爽也入围了2020年女艺人热搜榜前十名。郑爽虽然没有新的影视剧作品播出，但她上了多档综艺节目。

3、迪丽热巴

今年迪丽热巴的热度还是不错的，《三生三世枕上书》和《幸福触手可及》这两部作品都为她带来了更多关注度。迪丽热巴今年获得了年度人气电视剧女演员奖，期待热巴的新剧《长歌行》、《你是我的荣耀》。

4、杨紫

杨紫善良又上进，很多网友都喜欢她。据报道，杨紫2020年总热搜时长达1211小时，由此可见杨紫的话题度和热度都很高。你期待看到她的新剧《余生请多指教》吗？

5、虞书欣

虞书欣成团出道后，她的资源真的是挺不错的。据统计，虞书欣在2020年女艺人热搜排行榜中排在第一位呢。虞书欣入围了亚太区最美100张面孔。很多网友表示期待虞书欣的新剧《月光变奏曲》和《苍兰诀》。

6、江疏影

江疏影主演的《清平乐》和《三十而已》都是今年的热播剧。据报道，江疏影在2020年女艺人热搜排行榜中排在第八位。江疏影获得了年度电视剧女演员奖，许多网友觉得她获得这个奖项是实至名归。

7、童瑶

很多观众看了《三十而已》后，被童瑶圈粉了。童瑶的演技有目共睹。很多网友说童瑶是2020年爆红的中年女星，童瑶真的很有魅力呢。童瑶在今年的金鹰奖上获得了最佳女演员奖。

8、刘诗诗

刘诗诗产后复出热度不减，2020年她的热搜总时长达1138小时。刘诗诗的时尚资源和商业资源还是不错的。刘诗诗人淡如菊，很多网友表示希望她能多营业点，多跟网友们互动。

9、赵丽颖

赵丽颖的新剧《有翡》正在热播。赵丽颖入围了2020年女艺人热搜排行榜前十名。虽然已经当妈了，但赵丽颖还是得到了很多观众的喜爱。赵丽颖在今年的金鹰节上获得了观众喜爱的女演员奖。

10、谭松韵

谭松韵今年凭借电视剧《以家人之名》人气大涨，她的商业价值也得到了进一步提升。谭松韵还入围了金鹰女神。据报道，谭松韵将参加央视跨年晚会。



