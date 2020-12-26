近日，屠洪刚的儿子被网友曝光创业不顺，而且还借了网贷，再加上一直都有传言说屠洪刚对待自己的亲生儿子和继子的态度完全不一样，还有报道也曾说到屠洪刚的儿子考上名校后，父亲却为了省学费而让他辍学。之后，屠洪刚的儿子屠芮葆进行了回应，称自己并没有借网贷，只是替朋友咨询，并说到”原生家庭不会困扰我们的成长“。

而说起屠洪刚，很多人都会想起他唱的《霸王别姬》，因为这首歌，他红遍了大江南北，也在华语乐坛有着一定的地位，更和那英以及田震等人是很好的朋友。

说起屠洪刚的婚姻，他可是经历了三次婚姻，屠芮葆则是他与第一任妻子黛西所生的。那时屠洪刚前往美国参加演出，认识了19岁的中美混血女孩黛西，他一眼就被黛西的美貌所吸引，而且不惜和那英等好友借钱，再把借来的钱以及他自己的钱用来买了一台夏利，以此来讨取美女的欢心，很快就俘获了黛西的芳心。两人认识不到一年便结婚了，生下了儿子屠芮葆，然而婚后的屠洪刚却开始冷落了黛西，就连她生孩子也是独自一个人，最终导致了这段婚姻的破灭。两人离婚后儿子归屠洪刚，而黛西回到了美国，后来因为车祸而不幸去世。

屠洪刚在离婚后把自己赚的钱投在了商业上，但是他并不适合做生意，餐饮、美容院、夜总会等等都涉猎过，但却把钱赔光了，无奈他只好又投身于歌唱事业中，并在1994年的时候认识了当时已经为人妻的方舒，方舒虽然比他大了十岁，但是在当时名气可是比他大了不少，还是很多人的”梦中情人“，而为了和他在一起，方舒和当时的老公离婚了。后来，方舒生下了女儿，为了照顾孩子也退了圈，然而屠洪刚并没有珍惜这段婚姻，而是”故技重施“。

在1996年的时候，他因为《霸王别姬》这首歌而名声大噪，之后更是因为《中国功夫》、《孔雀东南飞》等歌曲而渐渐被大众熟知，而当他赚到钱的时候又开始了自己的商业事业，最终还是赔光了钱，而此次他与方舒的婚姻也走到了尽头，两人只结婚了八年便离婚了。

屠洪刚离婚之后，在2004年的时候和自己的助理岳悦在一起了，而这时他的事业也大不如前，而婚后两个人生活得还算幸福，而且屠洪刚对岳悦的儿子可是比对自己的亲儿子还要好，不仅送豪车，还送去国外留学。

现在屠洪刚53岁了，事业也大不如前，而他近期还现身嵩县跑商演捞金，而现场的观众则说到他现在状态有些中气不足了，不过看他继子的现状，想必生活也不会说很差。

家家户户都有一本难念的经，而对于屠洪刚来说，到了这个年龄才意识到家庭的意义也算是“浪子回头”，只是希望他能多关心一下自己的亲生儿子，毕竟从小就很少陪伴他，就算不能做到一碗水端平，但是至少也应该尽到自己做父亲的责任。



