正值圣诞节，不少人都在开开心心过节日。但近日有一个90后明星在平安夜却惨遭偷窃。歌手强东玥在网上发文称自己的快递都被偷了，之后她更是素颜去到警察局做记录，虽然金额不大，但强东玥还是表示自己很遗憾，因为有她等了很久的物品，而快递单子上还有她个人的信息。其实像强东玥这样，曾经遭遇偷窃的明星不在少数，今天我们就来盘点一下盘点曾经遭遇偷窃的八大明星，谁最让人心疼？

1、刘涛

刘涛又一次去国外工作时，也曾遭遇过偷窃的事件。她放在酒店保险箱中的所有贵重不翼而飞，甚至连随身携带的行李箱都被盗贼偷走了，损失高达400多万。

2、吴绮莉

作为成龙的前女友，吴绮莉也曾遭遇过盗贼的光顾。有盗贼潜入其家中，盗走了她的戒指和吉他，折合人民币14万。

3、汪明荃

香港知名艺人汪明荃也曾遭遇偷窃，甚至还不止一次，第一次丢失了100多万的现金，和价值200多万的珠宝首饰。第二次直接把汪明荃的保险箱搬走了，甚至都未破案。

4、黄圣依

相比于其他明星丢金银珠宝类的物品，黄圣依却把走红毯的礼物给丢了。在其参加奥斯卡金像奖颁奖典礼时，被人偷走了她的几套礼服，无奈之下，黄圣依只能穿很普通的衣服走红毯。

5、李若彤

李若彤在拍摄电视剧《武当》时，因为造人下药，房间遭遇失窃。损失2000元的现金，和两部手机，当时这个新闻曾引起特别大的轰动。

6、伊能静

伊能静也曾遭遇过偷窃，她有一次收工后发现，自己的笔记本电脑不见了。屋里明显有被盗贼翻过的痕迹，但有趣的是，她家中高达百万的珠宝和钻石手表都在。

7、蔡少芬

蔡少芬有一次在迪士尼游玩时，钱包遭遇了偷窃。不仅丢失了钱，还丢失了所有的银行卡和相关证件，导致她回香港困难。

8、任贤齐

任贤齐作为国内的知名歌手，曾在自己很红的时期，把自己挣的钱都给了父母。但其父母在旅游的时候，家中遭遇偷窃，所有的钱都被偷走了。

9、濮存昕

濮存昕现在很少出现在公众面前，他家中也曾遇到过偷窃。不仅家中的玻璃被砸，还丢失了4000多元的现金，以及一枚戒指。

10、郭德纲

作为德云社的创始人，郭德纲在圈内发展的如火如荼。他曾经在接受媒体采访时自曝家中曾遭遇偷窃，养的40条狗一夜之间都被盗走了，损失金额高达8万多。



