今年新冠病毒肆虐，世界各地都受到了一定程度的影响，各行各业也都陷入了不同程度的恐慌中，娱乐圈也没有幸免于难。不过面对这样艰难的大环境，也看到各地民众的团结，这是非常让人欣慰的。同时，病毒的蔓延，也陆续带走了不少生命，说到这里，想来不少网友都会陷入无尽的感伤之中。下面我们就一起回顾2020年感染新冠去世的十大明星，每一位都让人感到十分惋惜。

1、冈江久美子

63岁的日本女演员冈江久美子在今年4月份的时候，被曝在东京医院感染新冠去世，出道这么多年，她参演的作品不计其数，其中最出名的就是《排球女将》，想来早已成为一代人的集体回忆。

2、露西娅•波塞

作为意大利著名艺人，露西娅•波塞在圈内的地位非常高，有人甚至将其称为“意大利赫本”，由此看来其长相一定很出众，今年89岁的她也是被曝感染新冠而永远的离开了我们。

3、李•菲耶罗

今年4月份，91岁的李•菲耶罗被曝患上新冠，在娱乐圈工作大半辈子的她当年也是凭借《大白鲨》这部经典作品走进观众的视线，虽然后来这部作品出了续集，但是口碑却比不上前作，想来与李•菲耶罗的表演也有直接的关系。

4、志村健

作为日本知名的搞笑艺人，70岁的志村健一直以来受到很多观众的喜爱，早几年就患有肺炎的志村健今年3月份被媒体曝出患上新冠，经医护人员抢救一周就不治身亡。

5、金基德

金基德是韩国著名导演，他的作品多次入围釜山国际电影节，《春夏秋冬又一春》是他的代表作，本月初，金基德被曝感染新冠，在拉脱维亚的一家医院去世，当时他仅60岁。

6、马克•布鲁姆

同是3月份，著名演员马克•布鲁姆被曝感染了新冠，只有69岁的他生前出演了多部经典作品，比如大家熟知的《神秘约会》以及《鳄鱼邓迪》。本来初期他的病不算严重，可是后来出现并发症，医生还是未能将其从鬼门关中拉出来。

7、安德鲁•杰克

安德鲁•杰克是著名的英国演员，早年他出演的《星球大战：最后的绝地武士》引起了不少网民的关注，今年76岁的他在4月份的时候被媒体曝出感染新冠，据悉他与妻子结婚还不到一年的时间，想来也是让人大感唏嘘。

8、艾伦•加菲尔德

曾出演过《窃听大阴谋》以及《棉花俱乐部》的艾伦•加菲尔德是美国知名演员，4月份感染新冠的他最终被身边的亲人曝出其离世的消息，享年80岁。

9、尼克•科德罗

今年7月份，41岁的百老汇知名演员尼克•科德罗因为感染新冠去世，据悉他和新冠整整抗争了近一百天，可是最终不敌病魔逝世，网友看到消息后也是大感惋惜。

10、大卫•鲍罗斯

大卫•鲍罗斯也是资深的老戏骨了，曾经出演《星球大战》的他可以说收获不少影迷，早前他女儿证实了其因感染新冠去世的消息，虽然他已经85岁，可是这个消息依旧让人大感心痛。



