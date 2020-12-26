加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：182,047,266
  • 关注人气：209,283
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点2020年感染新冠去世的十大明星，谁最让人感到惋惜？

(2020-12-26 09:38:11)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

今年新冠病毒肆虐，世界各地都受到了一定程度的影响，各行各业也都陷入了不同程度的恐慌中，娱乐圈也没有幸免于难。不过面对这样艰难的大环境，也看到各地民众的团结，这是非常让人欣慰的。同时，病毒的蔓延，也陆续带走了不少生命，说到这里，想来不少网友都会陷入无尽的感伤之中。下面我们就一起回顾2020年感染新冠去世的十大明星，每一位都让人感到十分惋惜。

盘点2020年感染新冠去世的十大明星，谁最让人感到惋惜？

1、冈江久美子

63岁的日本女演员冈江久美子在今年4月份的时候，被曝在东京医院感染新冠去世，出道这么多年，她参演的作品不计其数，其中最出名的就是《排球女将》，想来早已成为一代人的集体回忆。

盘点2020年感染新冠去世的十大明星，谁最让人感到惋惜？

2、露西娅•波塞

作为意大利著名艺人，露西娅•波塞在圈内的地位非常高，有人甚至将其称为“意大利赫本”，由此看来其长相一定很出众，今年89岁的她也是被曝感染新冠而永远的离开了我们。

盘点2020年感染新冠去世的十大明星，谁最让人感到惋惜？

3、李•菲耶罗

今年4月份，91岁的李•菲耶罗被曝患上新冠，在娱乐圈工作大半辈子的她当年也是凭借《大白鲨》这部经典作品走进观众的视线，虽然后来这部作品出了续集，但是口碑却比不上前作，想来与李•菲耶罗的表演也有直接的关系。

盘点2020年感染新冠去世的十大明星，谁最让人感到惋惜？

4、志村健

作为日本知名的搞笑艺人，70岁的志村健一直以来受到很多观众的喜爱，早几年就患有肺炎的志村健今年3月份被媒体曝出患上新冠，经医护人员抢救一周就不治身亡。

盘点2020年感染新冠去世的十大明星，谁最让人感到惋惜？

5、金基德

金基德是韩国著名导演，他的作品多次入围釜山国际电影节，《春夏秋冬又一春》是他的代表作，本月初，金基德被曝感染新冠，在拉脱维亚的一家医院去世，当时他仅60岁。

盘点2020年感染新冠去世的十大明星，谁最让人感到惋惜？

6马克•布鲁姆

同是3月份，著名演员马克•布鲁姆被曝感染了新冠，只有69岁的他生前出演了多部经典作品，比如大家熟知的《神秘约会》以及《鳄鱼邓迪》。本来初期他的病不算严重，可是后来出现并发症，医生还是未能将其从鬼门关中拉出来。

盘点2020年感染新冠去世的十大明星，谁最让人感到惋惜？

7、安德鲁•杰克

安德鲁•杰克是著名的英国演员，早年他出演的《星球大战：最后的绝地武士》引起了不少网民的关注，今年76岁的他在4月份的时候被媒体曝出感染新冠，据悉他与妻子结婚还不到一年的时间，想来也是让人大感唏嘘。

盘点2020年感染新冠去世的十大明星，谁最让人感到惋惜？

8、艾伦•加菲尔德

曾出演过《窃听大阴谋》以及《棉花俱乐部》的艾伦•加菲尔德是美国知名演员，4月份感染新冠的他最终被身边的亲人曝出其离世的消息，享年80岁。

盘点2020年感染新冠去世的十大明星，谁最让人感到惋惜？

9、尼克•科德罗

今年7月份，41岁的百老汇知名演员尼克•科德罗因为感染新冠去世，据悉他和新冠整整抗争了近一百天，可是最终不敌病魔逝世，网友看到消息后也是大感惋惜。

盘点2020年感染新冠去世的十大明星，谁最让人感到惋惜？

10、大卫•鲍罗斯

大卫•鲍罗斯也是资深的老戏骨了，曾经出演《星球大战》的他可以说收获不少影迷，早前他女儿证实了其因感染新冠去世的消息，虽然他已经85岁，可是这个消息依旧让人大感心痛。


我的更多文章：
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
2020年油罐车多少钱？油罐车的报价，怎样选购油罐车？
2020年油罐车多少钱？油罐车的报价，怎样选购油罐车？
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
油罐车（运油车）如何赚钱？油罐车的赚钱方式及操作步骤
油罐车（运油车）如何赚钱？油罐车的赚钱方式及操作步骤
如何选购油罐车？购买油罐车要注意那些事项？
如何选购油罐车？购买油罐车要注意那些事项？
油罐车上牌挂靠一年大概需要多少钱？个人购买油罐车需要什么手续？
油罐车上牌挂靠一年大概需要多少钱？个人购买油罐车需要什么手续？

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇国家一级演员李万年因病离世，享年85岁，曾将“于成龙”演活
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有