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国家一级演员李万年因病离世，享年85岁，曾将“于成龙”演活

(2020-12-25 16:27:10)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，据媒体消息称，85岁老戏骨李万年老先生因病逝世，也许大家对这个名字不算熟悉，入行几十年来，李万年的作品其实不在少数，不过由于他为人低调，加上出演的都是一些配角，所以一直很少得到人们的关注。但是得知李万年老先生去世后，网友纷纷表示惋惜。

国家一级演员李万年因病离世，享年85岁，曾将“于成龙”演活

一直以来，李万年老先生在同业者眼中都是一名比较值得学习的对象，不管是演戏还是做人，李万年都为年轻的一代人做了个表率。李万年生前不仅是国家一级演员，还是陕西省的政协委员，早年毕业于中央戏剧学院的他其实一直都是一名话剧演员，直到李万年50岁的时候，才开始出演一些影视作品，继而走进了大众的视线中。

国家一级演员李万年因病离世，享年85岁，曾将“于成龙”演活

二十年前，一部《一代廉吏于成龙》的热播，让李万年一炮而红，剧中他饰演的于成龙不仅形神兼备，还赢得了观众的一致好评，也就是那时，李万年这个名字开始逐渐被大众所知。凭借该剧，李万年还获得了中国电视金鹰奖观众喜爱的电视剧演员提名，这对于他而言，绝对是个不小的肯定。

国家一级演员李万年因病离世，享年85岁，曾将“于成龙”演活

在李万年心中一直有个遗憾，就是入行多年以来，自己都是在剧中饰演一些农民角色，所以在他心里有个念想，就是希望有一天能够演一回“时髦”的角色，原以为这个想法在剧集《新结婚时代》中能够实现，没想到还是他自己想多了。

国家一级演员李万年因病离世，享年85岁，曾将“于成龙”演活

接到角色后，李万年也是傻了眼，自己依旧是个外来的农民工，这部剧中李万年和郭晓冬有很多对手戏，因为两人在剧里是父子关系，一路合作下来，郭晓冬也是对这位老艺术家赞不绝口，声称他不仅戏好，还平易近人，更是大家的开心果。

国家一级演员李万年因病离世，享年85岁，曾将“于成龙”演活

五年前，已经80岁高龄的李万年还出演了一部公益电影，叫做《那座山》，由于这部作品中李万年要饰演个空巢老人，所以为了更贴近角色，李万年还专门去贫困山区探望那些真正的空巢老人，果然后来作品播出后，引来不少观众的支持。

国家一级演员李万年因病离世，享年85岁，曾将“于成龙”演活

如今这位德艺双馨的老艺术家永远的离开了我们，想必不少观众为之惋惜，但是时光不会因此而停留，希望大家能够一直记得李万年老先生的作品，同时希望他一路走好，愿天堂再无苦痛。


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