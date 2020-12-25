2020年眼看就要过去了，这一年发生了太多的事，娱乐圈更是动荡不安。在这个更新换代极快的圈里，不少艺人也在今年渐渐冒出头，他们火速出圈的能力想必也是一早惊呆了众人，不知道大家对于今年这批正当红的艺人是否还满意呢？下面就带大家盘点2020年最有人气最当红的十大男明星，看看都有谁？

1、王一博

王一博是唱跳俱佳的艺人，去年因为《陈情令》火出圈，虽然年仅23岁，但是已经收获了不少妈妈粉，看来这个未来可期的小鲜肉不仅今年稳居流量榜，之后也会有不错的发展。

2、易烊千玺

虽然易烊千玺今年的作品不算很多，不过一部《少年的你》足以让他收获高人气，也是凭借这部电影，易烊千玺拿下了颁奖礼大大小小的奖项，同时也期待将来他能够为大家带来更多的好作品。

3、成毅

今年夏天，《琉璃》这部剧使得成毅成为了“八月男友”，这位颇有气质的白面小生一下子人气急升，很多影视剧资源更是纷至沓来，不过成毅并没有因此而骄傲，反而是专心的做好自己的本职工作，看来也是一名可塑性极强的实力演员。

4、任嘉伦

任嘉伦是欢瑞力捧的小生，今年的一部《锦衣之下》使其圈粉无数，虽然在影视剧中他多数出演古装角色，不过有着完美身材和立体五官的任嘉伦还是不少时尚活动的座上宾的，坚持用作品说话的他想必未来会有不错的发展。

5、朱一龙

科班出身的朱一龙，虽然是大器晚成型，不过今年他同样成为娱乐圈的宠儿，除了影视资源不断，各大代言活动也是接到手软，向来戒骄戒躁的他还是保持一贯的低调风格，这在一名艺人身上也是少见的。

6、蔡徐坤

蔡徐坤选秀出道后，就一直有较高的人气，作为典型的偶像派演员，蔡徐坤一直努力用实力说话，看来用不了多久，这位阳光的大男孩就能够给大家带来眼前一亮的作品。

7、邓伦

邓伦今年的电视剧作品极少，反而综艺节目接到手软，因此他的曝光度甚至比之前更高，所以人气自然也会随之上升，不管是《密室大逃脱》还是《极限挑战》，邓伦的表现都让粉丝拍手叫绝。

8、肖战

自从凭借《陈情令》爆红后，肖战的人气就居高不下，就算年初发生了不愉快的粉丝事件，对其造成了一定的影响，可是这段时间他一直尝试重新复出，想必将来会有更大的作为。

9、王源

作为偶像组合成员之一，王源的歌声向来非常棒，在很多人看来，他的声音除了很纯净之外，也非常有辨识度，所以如果专注于往这方面发展，一定会有不错的成就，人气当然也会节节攀升。

10、李现

李现也是九零后小生的代表，不管是《亲爱的热爱的》，还是《法医秦明》，李现精湛的演技都实力圈粉，难怪他今年的热度一直不减，看来观众的眼睛都是雪亮的。



