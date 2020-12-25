近日，央视前主播李小萌在某社交平台上发布了一条视频，在视频里面，她自曝被前男友欺骗，两个人一起出资买房子但是房产证上面却只有前男友的名字，在双方分手后自己也没有得到补偿。除此之外，她还建议广大女性如果有能力在婚前买房的话，最好是买一套。

这一视频出来后，引发了很多网友的热议，而说到李小萌，她可是前央视主播，而且她从中国传媒大学毕业之后就去了央视当主持人，不仅拥有过硬的专业知识水平，而且她给人的形象也是比较平易近人的，因此她所主持的节目收视率也很不错。

说起她的采访，想必很多人都记得2008年在汶川大地震的时候，李小萌到现场采访的时候因为被一名挑着扁担的大爷所感动而抱头痛哭，这件事也让很多网友关注到了这位有真性情的媒体人。

作为一名地道的北京妹子，她出现在一个家境比较优越的家庭中，而且李小萌的父亲也十分喜欢艺术，在父亲的影响下，李小萌从小就能歌善舞，而且学习成绩也很不错，之后更是进入了中国传媒大学并且学习了播音主持专业。

毕业后她顺利进入了央视，开启了自己的主持生涯，而且在吸收了前辈的经验下，她所主持的《半边天》、《东方时空》以及《新闻1+1》也让观众们留下了深刻的印象。然而在2012年的时候，她却突然消失在观众的眼前，因为她的女儿出生了，而为了照顾家庭和女儿，她选择了回顾自己的家庭。

而自从离开央视舞台，她就把自己全身心投入了照顾女儿当中，而随着女儿的渐渐长大，她也开始投身于商业，而且事业也有了一定的收获。

前不久在她47岁的生日时，她还发过一条视频，而且在视频里面她还是素颜出场，而从素颜里可以看出她整个人的精神状态也是很不错，一点也看不出年龄已经将近50了。而且在这个视频里面，她还透露自己刚做完手术，但是看状态她恢复得还是不错的。

虽然这么久以来她的感情生活一直扑朔迷离，也很少在社交平台上公开过自己的老公，不过有网友曝料她的老公还是某外企高官，而且从她晒出的视频里也可以看到家里环境还是相当不错的。