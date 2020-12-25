2020年，是非常不寻常的一年。这一年，有不少人因为生病而不幸去世。明星也是人，他们同样要遭受病痛的侵扰。有的明星战胜了病魔，而有的明星被病魔击倒，生命定格在了2020年，这让网友和粉丝感到极其悲伤。下面就为大家盘点2020年不幸因病去世的十大明星，看看谁最让人惋惜？

1、于蓝

6月27日，曾经在电影《烈火中永生》扮演江姐的于蓝老师，不幸病逝，享年99岁。塑造了非常多深入人心的角色，还开创了儿童电影的新热潮，为电影做出了很大的努力。她生前获得过金鸡奖终身成就奖。得知于蓝去世后，刘涛、陈数等明星都曾发文悼念她。

2、黄宗英

12月14日，知名艺术家黄宗英因病去世，享年95岁。黄宗英演过话剧《甜妞》，她被称为永远的甜姐。黄宗英生前乐观善良，她先后有过四段婚姻，养育了七个孩子。黄宗英晚年依然敢于追求爱情，她的离世让人痛心。

3、刘真

3月22日，国标舞女王刘真因为心脏病手术并发症在抢救33天无效后病逝，享年44岁。刘真曾录制过《康熙来了》、《女人我最大》、《越跳越美丽》等节目，曼妙的舞姿令人惊艳。在娱乐圈中也有很多明星沉痛悼念刘真，希望在另一个世界她能快乐地跳舞。

4、梁洁华

5月26日，黄日华的妻子，香港女演员梁洁华因病去世，享年59岁。早在2013年的时候就被查出了患有白血病，由于白血病的治疗过程非常漫长，而且并不能够保证百分之百的治愈率。所以在过去的七年当中黄日华日夜守在妻子的身边，与妻子一起共抗病魔。

5、高秀贞

2月7日，韩国娱乐圈新生代的女演员高秀贞因为脑部患有肿瘤不幸去世，年仅25岁。她曾在大热剧《鬼怪》中有不错的表现，之后还因为《所罗门的伪证》备受关注，人气正在上升中。但没想到她英年早逝。

6、赵忠祥

1月16日，著名主持人赵忠祥因病去世。赵忠祥的节目陪伴了很多代人的成长，他解说的《动物世界》至今让人都百刷不厌。赵忠祥曾患鳞状细胞癌，2019年底就医时发现癌症扩散。赵忠祥工作了50多年，遗产上亿，他却没给妻子儿子留一分，而是把所有资产给了他的孙子。

7、谢园

8月18日，著名演员谢园突然被曝出因病复发，抢救无效而去世，享年61岁。作为德艺双馨的老艺术家，谢园的去世令不少网友们表示震惊，当时他和梁天、葛优称为三剑客。

8、 杜雨露

2月21日，著名的表演艺术家杜雨露在老家哈尔滨病逝，享年79岁。杜雨露是我国著名的表演艺术家，他一生的经典作品无数，比如大家熟知的《雍正王朝》和《大宅门》，想必大家都有追看过。

9、曾伟权

11月14日，香港实力派演员曾伟权因患肺癌去世，享年58岁。曾伟权的戏路很宽，不管是反派还是忠厚老实的角色，他都拿捏的恰到好处。不少圈中好友都发文寄托哀思，可见其人缘非常好。

10、朴智勋

5月11日，韩国男演员朴智勋因胃癌不幸去世，年仅32岁。从去年9月份至今，经过8个月的抗癌治疗，但令人遗憾的是，他还是在医院离世。而他的女友不离不弃，让人泪目。



