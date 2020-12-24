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盘点《大江大河2》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

(2020-12-24 13:48:00)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

《大江大河》播出后，这部年代剧获赞是良心剧。《大江大河2》在万众期待中开播了，王凯演的宋运辉又回来了。《大江大河2》的演员阵容也很强大，实力派演员众多，美女也不少。下面我们来盘点一下《大江大河2》中国八大美女演员，你最喜欢哪位呢？

盘点《大江大河2》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

1、杨采钰

金晨没参演《大江大河2》，在《大江大河2》中饰演女主角梁思申的是杨采钰。剧中梁思申是一位留学归来的白富美，杨采钰本人也曾到国外留学。梁思申是宋运辉的官配，你觉得杨采钰和王凯有cp感吗？

盘点《大江大河2》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

2、周放

周放这次继续在《大江大河2》中饰演程开颜。周放进入演艺圈将近11年了，她和杨采钰在电影《芳华》中有过合作。周放长得挺好看的，但一直不太红。剧中程开颜和男主角宋运辉生有一个女儿。

盘点《大江大河2》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

3、练练

练练和姚笛是同学，她毕业于北京电影学院表演系。练练曾在《延禧攻略》中饰演愉妃，她还演过《皓镧传》等影视剧。练练在《大江大河2》中演韦春红，剧中韦春红是雷东宝的第二任妻子。

盘点《大江大河2》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

4、陈思斯

80后美女陈思斯是女星童瑶的大学同学，她曾在《甄嬛传》中演曹贵人。陈思斯曾在《天盛长歌》中饰演二花，她还演过《正阳门下》等影视剧。陈思斯这次在《大江大河2》中饰演袁湘。

盘点《大江大河2》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

5、韩菲儿

韩菲儿是一位95后美女，她毕业于北京舞蹈学院。韩菲儿去年才开始进入演艺圈，她的影视剧作品并不多。韩菲儿曾在古装剧《两世欢》中饰演小玉，她在《大江大河2》中饰演朱莉香。

盘点《大江大河2》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

6、张佳宁

张佳宁是一位耐看的美女，她演过《如懿传》、《温州一家人》、《知否知否应是绿肥红瘦》等热播剧。张佳宁这次在《大江大河2》中演配角任遐迩。戏外31岁的张佳宁还未婚。

盘点《大江大河2》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

7、程愫

程愫是一位实力派女演员，她演过《铁核桃》、《与狼共舞》等谍战剧。程愫是傅程鹏的前妻，离婚后她独自抚养儿子。而傅程鹏已经重新组建了家庭。程愫在《大江大河2》中演隋春凤。

盘点《大江大河2》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

8、李媛媛

李媛媛的颜值也不低，她曾在《知否知否应是绿肥红瘦》这部剧中演翠微，在《九州缥缈录》中演姬夫人。李媛媛这次在《大江大河2》中演赵秀。


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