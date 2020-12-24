最近，关于快乐大本营粉丝应援的事引起了不少热议。因为何炅在一个综艺节目中说粉丝送给自己50根笔，却还没有被人送他一个按摩椅好用。这其实是何炅去年说的一句话，但重新被翻出来却引起了强大的反应，随后又有网友指出何炅其实看到贵重的礼物时，眼睛会有所停留，甚至还会欣然接受。

事情曝出后，何炅凌晨三点就此事作出了回应。称自己造成了不好的引导，并表示之前没有拒绝是因为不好意思，也声明中何炅还提到不会再收粉丝的任何礼物。何炅的声明发出后，不少粉丝力挺他敢担当，但也有人觉得他德不配位，毕竟之前他一直被别人称为何老师。

看到何炅被舆论所讨论后，不少官方媒体也站出来就此事作出了一些评价，称不应该将收礼物的风气继续下去。

很快，同样是快本主持人的杜海涛，就下架在网上买的高达200多件的商品，这些物品都是其他艺人的粉丝后援会送的。而从删除的这些礼物的价格来看，费用高达21万，这副业赚的引发了大家的吐槽。

看到快本的主持人陆续陷入收礼物的风波之后，湖南卫视就此作出了回应，称已经成立了正式的调查小组，对此事做深度的调查。而快乐大本营的粉丝会也高度重视此事，并开始寻求法律的介入。