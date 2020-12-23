娱乐圈是很多人梦寐以求的地方，除了明星们每天生活在聚光灯下，让人羡慕外。他们的高收入也成为不少新人涌入娱乐圈的原因之一，相比于普通人的工资，明星们一个月的收入可能比平常人一辈子的还要多。虽然他们背负的压力也很大，在这个名利场，谁的知名度高谁的收入就多。今天我们就来盘点一下2020年收入最高的十大女星，看看都有谁？

1、赵丽颖

赵丽颖今年的成绩非常亮眼，虽然她因为生孩子消失了一年，但她的商业价值没有丝毫的下降。连续接几个极具国民度的代言，除此之外，她和王一博主演的《有匪》正在热播中，片酬也非常高。

2、周冬雨

凭借《少年的你》中的精彩演出，周冬雨包揽了电影圈内最具权威性的几个影后的奖杯。让她的商业价值迅速飙升，演技在线，咖位在国内女演员中也属于顶级的水平，片酬和商业代言的费用自然不会低。

3、杨幂

杨幂这一年虽然没有什么作品播出，但她在商务和综艺上一直没有闲着。因为话题度和人气值一直都非常高，在这期间，她在影视剧的拍摄上也没有闲着，收入在女星中也属于佼佼者。

4、刘涛

刘涛作为国内的实力派女演员之一，演技和国民度方面都备受认可。今年她更是跨界直播行业，屡次创下直播带货数据的记录，商业价值再次得到认可。

5、迪丽热巴

迪丽热巴这几年凭借着几部作品终于在娱乐圈站稳了脚跟，今年和黄景瑜合作的剧播出后，让她的热度又上了一个台阶。现在和她合作的男演员也都是国内一线的流量艺人，她的片酬和商务代言自然也不会低。

6、杨紫

杨紫的演技实力在圈内是有目共睹的，唯一不足的是杨紫的身材和造型一直被诟病。因为有几部成功的代表作，让她成为各大电视剧导演们的首选女主，片酬更是非常高，还接了很多国民度比较高的代言。

7、范冰冰

瘦死的骆驼比马大，虽然范冰冰因为负面新闻事业受到了很大的打击。但她的收入并不少，今年参加了很多活动，除此之外，她创立的美妆品牌也挣了不少钱。

8、杨超越

杨超越自出道以来，算是选秀艺人中发展的还不错的女星，她接了不少电视剧的拍摄。除此之外，她还参加了很多个综艺节目的录制，不到半年的时间就完成了公司给她下的任务。

9、刘诗诗

刘诗诗生完孩子复出之后，热度一直没有下来。虽然她的复出之作没有给她带来特别大的影响力。但她的地位和影响力并没有减小，代言也都属于国际级别的，片酬也不低。

10、赵薇