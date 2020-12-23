12月23日，实力女演员周迅宣布与老公高圣远离婚，这段六年的婚姻没想到最终周迅用“祝安好”三个字画上句号，之后高圣远也是同样用这三个字来回应周迅，好像六年的感情就如此不堪一提一样。

有消息指出，这次两人选择将离婚的消息公之于众，主要是受到高圣远现在正交往的女友紧逼，这位现女友也是一大早将自己与高圣远的接吻照晒了出来，想必高圣远做出这个决定也是因其所致。

无论这样，现在周迅和高圣远离婚已经是板上钉钉的事实，所以不少网友看到消息后都表示很可惜，毕竟两人很般配，初期恋爱时也是羡煞旁人，没想到最终会落到这个地步。

众所周知，2014年5月，周迅在其个人社交网站上晒出与高圣远的合照，两人的恋情就此浮出水面，不少网友对周迅的这一举动都感到很错愕，不过却也大方献上自己的祝福。

有知情人士爆料，官宣恋情的时候，其实周迅和高圣远已经交往了接近一年的时间，据说初期两人是在香港认识的，作为美籍华裔男演员，高圣远的中文能力很差，而周迅的英文却不太好，所以两人的交流是有些困难的。不过为了能够更贴近对方，融入对方的世界，高圣远和周迅都在努力学习对方熟悉的语言，在这个过程里，两人的感情也是升温不少。

官宣恋情后的两个月，曝出周迅和高圣远结婚的消息，当时他们的婚礼还是在一个公益晚会上举行的，非常有意义。后来两人度蜜月的时候，也是多次被网友偶遇，有目击人士称，高圣远和周迅的感情非常甜蜜，两人出行总是十指紧扣。

2015年，有媒体拍到周迅带着高圣远和自己的老友聚会，当时周迅穿着宽松的衣服，所以不少网友都猜测周迅怀孕了，不过后来这一传言还是被高圣远否认了。自此之后，高圣远和周迅就很少同框出现，直到第二年高圣远晒出为爱妻庆生的照片，两人才重新回到大家的视线中。

2017年，周迅和高圣远多次传出离婚的消息，不过周迅方也第一时间否认了传言，还直言希望大家将精力多放在公益项目中。十月份过生日的时候，周迅还收到了老公高圣远的祝福，相信这也算是彻底粉碎了两人离婚的传闻。

2018年中，港媒曾曝出过周迅和高圣远已领离婚证的消息，不过那时候再致电周迅，就已经没有得到对方确切的回复，所以两人婚变的消息也是从那时开始连续不断的传出来。由于两人都没有做出正面的回应，所以这件事也就不了了之，直到今年五月，再次有眼尖的网友发现高圣远将自己社交账号中关于和老婆周迅的合照都清空，才又引起大家的热议。

如今两人离婚的消息已经官宣出来，想必也是大家深思熟虑后的决定，不管怎样，都祝福这对曾经深爱过的人，希望未来他们能够找到属于各自的幸福。



