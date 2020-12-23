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盘点公开表示不收粉丝礼物的十大明星，你最欣赏谁？

(2020-12-23 11:48:44)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，有关《快乐大本营》主持人收粉丝礼物一事引发了热议。何炅在节目中公开吐槽粉丝送礼物一事让娱乐圈明星收礼物再次成为大家讨论的话题之一，明星该不该收粉丝的礼物？

盘点公开表示不收粉丝礼物的十大明星，你最欣赏谁？

老戏骨王刚就给出了答案！12月22日，王刚72岁生日发文：72周岁啦！谢谢各位，我也有粉丝应援，只收祝福不收礼！其实，在这件事被关注之前，就已经有不少明星曾公开拒绝收礼物。今天我们就来看看有哪些明星公开宣称不收粉丝礼物，看看你最欣赏谁？

盘点公开表示不收粉丝礼物的十大明星，你最欣赏谁？

1、汪涵

汪涵曾在《火星情报局》中针对粉丝送礼物一说，直接说出了自己的态度。表示自己不会收粉丝的礼物，每次录节目休息室会放一堆礼物，汪涵会和制作人说，绝对一点礼物都不能收。

盘点公开表示不收粉丝礼物的十大明星，你最欣赏谁？

2、胡歌

胡歌作为国内实力派的男演员，自《琅琊榜》翻红之后，胡歌有了大批的追随者。但他并不希望粉丝为其应援，除此之外，连粉丝的礼物都拒绝收。

盘点公开表示不收粉丝礼物的十大明星，你最欣赏谁？

3、刘昊然

刘昊然因为性格好，演技在线很受女粉丝的喜爱。他在拒绝粉丝收礼物这件事上也非常坚决，在很早之前，他就曾表示不收粉丝的礼物，只收一些粉丝写的信件。

盘点公开表示不收粉丝礼物的十大明星，你最欣赏谁？

4、宋威龙

宋威龙曾多次表示，自己不收粉丝买的礼物，只收粉丝的信件。他这样做更多的是考虑到粉丝的经济状况，不希望粉丝花太多的钱在买礼物上。

盘点公开表示不收粉丝礼物的十大明星，你最欣赏谁？

5、胡先煦

胡先煦作为内地的新生代男演员，也有不少的粉丝。他有一次在机场看到粉丝送礼物时，连连摆手，表示坚决不收粉丝送的贵重礼物。

盘点公开表示不收粉丝礼物的十大明星，你最欣赏谁？

6、吴磊

吴磊作为国民度很高的男演员，出道以来就拒绝收礼物，只收信件。他还曾经在个人社交平台上表示，每次从机场出来，都觉得自己不叫吴磊，应该叫磊磊信。

盘点公开表示不收粉丝礼物的十大明星，你最欣赏谁？

7、万茜

今年万茜凭借着《乘风破浪的姐姐》中的精彩表现，收获了一大批粉丝。早前，她现身机场时，不少粉丝围着她送礼物，但她和她的工作人员都拒绝收礼物。

盘点公开表示不收粉丝礼物的十大明星，你最欣赏谁？

8、杨紫

去年《亲爱的热爱的》热播之后，杨紫新增了很多新粉。她有一次在机场，面对粉丝给她的礼物，她当场就拒绝了。因为她不收礼物，粉丝直接把礼物砸到她后脖子上。

盘点公开表示不收粉丝礼物的十大明星，你最欣赏谁？

9、倪妮

倪妮有一次在机场被粉丝送了一瓶香水，但她看到后，连连道歉，并表示不能收。很多网友看到后纷纷点赞，称其宁愿道歉都不愿收礼物。

盘点公开表示不收粉丝礼物的十大明星，你最欣赏谁？

10、杨幂

杨幂作为人气和话题度兼具的女星，所到之处更是粉丝聚集。但她曾多次发文称不收粉丝的礼物，甚至连信件都很少收。


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