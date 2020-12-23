说起周迅，很多人都会想到她古灵精怪的演技和颜值，而不少人觉得她的婚姻状况一直是个谜。直到近日，高圣远的新女友在网上发了一组两个人的亲吻照。从照片上看，高圣远的新女友颜值并不低，看起来比高圣远小很多岁，气质也很出色。

除了晒亲吻照之外，她之前就曾晒过高圣远亲手为其手写的告白情书。加上这张亲密照片的曝光，不少人猜测看来周迅和高圣远两个人已经离婚了，只不过没有官宣而已。其实，两个人的婚姻早在2016年就被人看出了端倪，这四年以来两个人完全零交集。

虽然这几年一直有传两个人已离婚，但双方均未对此做出任何的回应。今年5月份，高圣远的社交平台突然清空了他和周迅之前拍摄的甜蜜合照。上周高圣远生日时，周迅也没有现身，即使没有周迅，高圣远的心情也没有受到影响，反而在庆生现场表现的十分开心。而在上个月周迅46岁生日时，高圣远也毫无表示。

今年4月份时，就有爆料称，周迅和高圣远已经两地分居两年多了。周迅长期生活在国内，而高圣远大部分的时间都在美国和台湾，两个人除了聚少离多感情发生变化外，最重要的还是文化和沟通上的问题。

周迅和高圣远相识于2013年，通过朋友介绍认识，高圣远比周迅大5岁。在2014年结婚，当时结婚初期，两个人经常一起出席活动，因为太过于甜蜜被誉为娱乐圈的金童玉女和模范夫妻。结婚6年，两个人也没有要孩子。这其中大部分的原因就是两个人的感情变了，自从2017年之后，两个人不但没有同台，就连基本的网上互动都没有了。

这之后，周迅还一度传出与窦靖童的绯闻，但最后也是不了了之。而高圣远在和周迅的婚姻还没结束之前，也未曝出任何新的恋情。这次被新女友曝光恋情，可能两个人真的已经办完了相关的离婚手续，至于没有公开的原因，两个人都没有回应。不知道这次高圣远的新恋情曝光，双方是否会对此做出明确的回应。



