加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：182,047,266
  • 关注人气：209,283
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

揭秘46岁周迅与大5岁高圣远被曝离婚真实内幕

(2020-12-23 10:26:35)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

说起周迅，很多人都会想到她古灵精怪的演技和颜值，而不少人觉得她的婚姻状况一直是个谜。直到近日，高圣远的新女友在网上发了一组两个人的亲吻照。从照片上看，高圣远的新女友颜值并不低，看起来比高圣远小很多岁，气质也很出色。

揭秘46岁周迅与大5岁高圣远被曝离婚真实内幕

揭秘46岁周迅与大5岁高圣远被曝离婚真实内幕

除了晒亲吻照之外，她之前就曾晒过高圣远亲手为其手写的告白情书。加上这张亲密照片的曝光，不少人猜测看来周迅和高圣远两个人已经离婚了，只不过没有官宣而已。其实，两个人的婚姻早在2016年就被人看出了端倪，这四年以来两个人完全零交集。

揭秘46岁周迅与大5岁高圣远被曝离婚真实内幕

虽然这几年一直有传两个人已离婚，但双方均未对此做出任何的回应。今年5月份，高圣远的社交平台突然清空了他和周迅之前拍摄的甜蜜合照。上周高圣远生日时，周迅也没有现身，即使没有周迅，高圣远的心情也没有受到影响，反而在庆生现场表现的十分开心。而在上个月周迅46岁生日时，高圣远也毫无表示。

揭秘46岁周迅与大5岁高圣远被曝离婚真实内幕

今年4月份时，就有爆料称，周迅和高圣远已经两地分居两年多了。周迅长期生活在国内，而高圣远大部分的时间都在美国和台湾，两个人除了聚少离多感情发生变化外，最重要的还是文化和沟通上的问题。

揭秘46岁周迅与大5岁高圣远被曝离婚真实内幕

周迅和高圣远相识于2013年，通过朋友介绍认识，高圣远比周迅大5岁。在2014年结婚，当时结婚初期，两个人经常一起出席活动，因为太过于甜蜜被誉为娱乐圈的金童玉女和模范夫妻。结婚6年，两个人也没有要孩子。这其中大部分的原因就是两个人的感情变了，自从2017年之后，两个人不但没有同台，就连基本的网上互动都没有了。

揭秘46岁周迅与大5岁高圣远被曝离婚真实内幕

这之后，周迅还一度传出与窦靖童的绯闻，但最后也是不了了之。而高圣远在和周迅的婚姻还没结束之前，也未曝出任何新的恋情。这次被新女友曝光恋情，可能两个人真的已经办完了相关的离婚手续，至于没有公开的原因，两个人都没有回应。不知道这次高圣远的新恋情曝光，双方是否会对此做出明确的回应。


我的更多文章：
二手危化品车转让出售，2020年二手危化品车最优惠价格
二手危化品车转让出售，2020年二手危化品车最优惠价格
个人转让17年二手危险品罐车，车况良好价格实惠
个人转让17年二手危险品罐车，车况良好价格实惠
2020年危险品运输车最新报价，危险品运输车要多少钱？
2020年危险品运输车最新报价，危险品运输车要多少钱？
危险品运输车多少钱？怎样选购危险品运输车？
危险品运输车多少钱？怎样选购危险品运输车？
如何选购油罐车？购买油罐车要注意那些事项？
如何选购油罐车？购买油罐车要注意那些事项？
油罐车上牌挂靠一年大概需要多少钱？个人购买油罐车需要什么手续？
油罐车上牌挂靠一年大概需要多少钱？个人购买油罐车需要什么手续？
个人购买油罐车需要什么手续？办营运证和上户要多少费用？
个人购买油罐车需要什么手续？办营运证和上户要多少费用？
二手散装饲料运输车多少钱？_2020年散装饲料运输车最新报价
二手散装饲料运输车多少钱？_2020年散装饲料运输车最新报价

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点2020年“祸从口出”的十大明星，谁最让你感到意外？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有