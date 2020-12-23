语言是一门艺术，说得好可以成为加分项，说得不好就有可能是“祸从口出”。近些年因为说错话导致人设坍塌的明星可不少呢。明星是公众人物，还是应该谨言慎行。下面我们来盘点2020年“祸从口出”的十大明星，谁最让你感到意外？

1、何炅

何炅在综艺节目《口红王子》上自曝说他收到了很多明星应援团送的礼物，但他吐槽说这些礼物并不实用，他也难以转送他人。何炅的吐槽迅速引发热议，他可以说是人设坍塌了。很多粉丝觉得他不够尊重粉丝，后来他发文道歉了。

2、仝卓

说到祸从口出的明星，很多网友都会想到仝卓吧？仝卓在直播的时候自曝说自己改了身份，然后如愿考了心仪的大学。仝卓高考舞弊的事情迅速发酵，后来仝卓被中戏取消学籍，他的继父也被撤职了。

3、汪涵

作为一名主持人，汪涵的业务能力真的很强。但是汪涵也有说错话的时候，他在直播的时候竟然说感谢疫情。汪涵也因此惨遭网友吐槽，他多年来努力积攒的好口碑几乎被毁。

4、边程

今年边程和任敏凭借《清平乐》被观众们所认识和喜爱。5月份的时候，边程和任敏一起直播，但没想到边程在直播的时候语出惊人，他吐槽任敏脚臭，长得平平无奇。后来边程发文道歉，但是很多网友觉得边程的人设翻车了。

5、张铭恩

很多网友觉得张铭恩人品不行。胡冰卿方面曝出了张铭恩发给胡冰卿的语音聊天记录，为了让自己脱身，他竟然教胡冰卿去对付他曾经爱过的女人徐璐。一些网友吐槽说张铭恩太作了。

6、何洛洛

何洛洛是男团R1SE的成员，他和周震南等人是队友。何洛洛曾自曝购买使用盗版软件，他也因为此事上热搜。很多网友吐槽说R1SE这个男团今年频繁塌房。

7、吴启华

吴启华和佘诗曼 等 人合演过《倚天屠龙记》。吴启华在节目上自曝说内地女演员给全剧组房号，此事也引发热议。后来吴启华发文道歉并澄清事情，他说他在节目上说这些只是觉得好玩好笑。但网友们觉得他应该谨言慎行。

8、伊能静

今年伊能静因为上《乘风破浪的姐姐》而受到更多关注，伊能静喜欢写小作文，但她就是受访时说的关于王丽坤和梅艳芳的话却被骂了，她被指diss王丽坤和梅艳芳。

9、袁姗姗

袁姗姗人长得很美，她的身材也很棒，但她在节目中的不当言论也被网友吐槽了。袁姗姗在节目上对待文物的态度被吐槽了，别人提醒她不可以这样拿文物，但她却不以为然，说坏了还可以修。袁姗姗后来发文道歉。

10、赵小棠

赵小棠跟虞书欣的关系挺好的。赵小棠疑似看不起国货的事情曾引发热议。原来赵小棠说助理自己用牙膏中的爱马仕，却给她用冷酸灵。这件事也影响了赵小棠的形象，后来赵小棠发文道歉。



