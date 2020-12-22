随着大热剧集《大秦赋》的播出，剧中的一众演员引来了不少民众的讨论，除了张鲁一和段奕宏这两位主演，剧里的其中一位配角刘冠麟也是获得不少观众的青睐。刘冠麟饰演的是郭开这个角色，虽然他的人设不算讨好，可是却意外的圈粉无数，想必连刘冠麟本人都有些纳闷。

其实这也不难理解，如今观众看剧除了为了打发时间，更重要的是图个开心，剧中刘冠麟饰演的郭开则正中观众的下怀，虽然用大家的话来形容，郭开一副尖嘴猴腮的样子，给人一肚子坏水的感觉，可是他的言行举止确实给大家带来不少惊喜。

能将角色做到这种效果，想来一定离不开刘冠麟出色的演技，虽然不算科班表演出身，可是大学学习音乐剧的刘冠麟还是多少有些表演功底的。出道至今有十几年的他，从来不把演戏当成是出名的一个捷径，而是发自内心的喜欢，所以多年来兢兢业业的刘冠麟可以说是稳扎稳打的来走每一步。

也许在很多观众眼中，刘冠麟一直都算是娱乐圈的一个小透明，因为他很少有真正拿得出手的代表作，所以大家认为他是缺少知名度的，这一点，想来刘冠麟自己都不会否认。

不管是早期出演的《大汉天子》，还是《水浒传》，刘冠麟都只是在观众面前刷了存在感，直到后来《龙门镖局》的播出，才让剧中饰演蔡八斗的刘冠麟崭露头角。不少网友认为，是蔡八斗这个角色让刘冠麟有了知名度和人气度，所以说蔡八斗成就了刘冠麟这个说法一点都不为过。

其实换个角度来看，若不是刘冠麟在表演过程中将自己的喜剧天赋发掘出来，蔡八斗这个角色也不会塑造的如此成功，因此，刘冠麟早就与该角色融为一体，两人的关系已经密切到不可分割。

以外形来讲，刘冠麟其实不算帅气养眼的类型，甚至有部分网友将其列为丑帅的那个行列，加上刘冠麟给人一种硬汉的感觉，所以不少人将他和王学兵做比较，还说两人长相极为相似。