近年来，很多影视剧片甚至是综艺节目都有出现抄袭的现象，而抄袭的行为对于创作者来说是可耻的，但是却有一些创作者以此来获取关注量和点击率。

就在12月21日的晚上，编剧余飞、宋方金等发布111位编剧、导演、制片人、作家的联名信，称“抄袭剽窃者不应成为榜样！”，点名指责有抄袭劣迹的郭敬明、于正出现在综艺中进行话题炒作，以此追逐点击率、收视率的做法，这样的行为引发了很多网友的热议。娱乐圈中抄袭现象时有发生，今天就来盘点一下近年来被传抄袭的编剧，看看有你认识的吗？

1、周静

周静，笔名秦简，说到她可能很多人都不知道这个名字，但是说到《锦绣未央》这部剧，相信大多数人都见过。她就是《锦绣未央》的作者，因为被曝抄袭而受到创作者的声讨，更有网友整理了《锦绣未央》的内容，发现里面涉嫌的内容居然涉及到200多部小说，80多万字。

2、流潋紫

之前的那一部《甄嬛传》可以说是十分火的宫廷剧，而这部剧的编辑流潋紫被曝光抄袭，有网友称《甄嬛传》有多处地方是抄袭的，而且情节设计也有很多不合理的地方。

3、汪远

《爱情公寓》也曾经被网友曝光抄袭了很多部剧，而且还有网友放出了实锤，而面对网友的质疑，编剧汪远则答复：“很多桥段经常出现在不同的剧中，如果这也叫抄袭，那么美剧之间本身就是在抄来抄去。所以这根本不叫抄袭，只不过我借鉴学习了美剧中常用的经典桥段而已。”

4、钱雁秋

《石敢当之雄峙天东》也曾经被网友曝光是抄袭《西游记后传》，但是这两部剧的编剧都是一个人——钱雁秋，那这算不算是抄袭呢？这也引发了很多网友的热议。

5、唐七公子

《三生三世十里桃花》改编自唐七公子同名小说，早在2008年小说开始连载时就争议不断，被指抄袭“大风刮过”的《桃花债》，而且之后也有很多网友指出三生三世系列都涉及到抄袭。

6、潇湘冬儿