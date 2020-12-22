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揭秘30岁金晨与大6岁贾乃亮被曝恋情真实内幕

(2020-12-22 11:36:04)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

今天，一知名爆料博主曝出了一组贾乃亮和金晨深夜约会的视频。视频里，虽然金晨和贾乃亮并没有特别亲密的动作，但两个人一前一后出现在同个酒店办入住已经让很多人怀疑了。加上两个人两年前就曾被拍到过一起深夜聚餐的照片，虽然当时双方都辟谣了，但不少人还是觉得两个人之间有故事。

揭秘30岁金晨与大6岁贾乃亮被曝恋情真实内幕

揭秘30岁金晨与大6岁贾乃亮被曝恋情真实内幕

金晨自出道以来，一直处于不温不火的状态，直到今年《乘风破浪的姐姐》热播后，金晨才被更多的人认识。身价更是水涨船高，参考金晨之前谈的恋爱对象，要不是邓伦这样的帅哥，要不就是小鲜肉董又霖。为什么30岁的金晨与大6岁的贾乃亮会二次传出恋情，两个人的关系究竟是好友还是恋人。

揭秘30岁金晨与大6岁贾乃亮被曝恋情真实内幕

金晨和贾乃亮曾经合作拍摄过《特警队》，在该片宣传期间，两个人多次合体，并毫不吝啬对彼此的夸奖，称两个人关系非常好。两年前之所以传出恋情，除了同框吃饭被拍外，两个人有非常多的同款。同款手机壳、同款猫咪照等等，加上两个人之前的互动很紧密，所以被传出恋情很正常。

揭秘30岁金晨与大6岁贾乃亮被曝恋情真实内幕

但这之后，两个人在网上几乎是零互动，更没有同框过。金晨和贾乃亮的绯闻之后，她和董又霖因为参加同一档综艺节目，并擦出了火花，但恋情曝光后，就火速分手。没想到兜兜转转，金晨和贾乃亮又扯上了关系，不过双方团队都没有对此做出任何的反应。

揭秘30岁金晨与大6岁贾乃亮被曝恋情真实内幕

贾乃亮和金晨的绯闻曝出后，不少网友开始心疼起了李小璐。李小璐和贾乃亮离婚后，她就做起了网红，并单独照顾甜馨。这两年，多次有爆料传李小璐有意要和贾乃亮复婚，但都被男方拒绝了。现在看来，如果贾乃亮和金晨的恋情是真的，李小璐就彻底没戏了。

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