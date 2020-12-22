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《快乐大本营》被曝再次“翻车”！屡遭诟病为何却火了23年？

(2020-12-22 09:43:47)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

说到国内火的时间最久的综艺非《快乐大本营》莫属了，快乐家族成为了很多代人心中的主持人组合。但最近这档备受关注的节目也翻车了，有网友晒出了一组明星的粉丝送给快本主持人的礼物清单，清单中的礼物最便宜的几百块，最贵的上万。自己家的明星上一次节目，粉丝们光在主持人身上花的钱都非常多。

《快乐大本营》被曝再次“翻车”！屡遭诟病为何却火了23年？

这种互相攀比的画风让很多人表示不解，其实这背后有着不一般的原因。有粉丝爆料，艺人的粉丝给快本主持人送的礼物越多，越能得到主持人的关照，其次后援会拿到现场的票也就越多。除此之外，粉丝们为了照顾自己爱豆的事业，还会给和爱豆同台的嘉宾送礼物。

《快乐大本营》被曝再次“翻车”！屡遭诟病为何却火了23年？

何炅曾在一档综艺节目中，提到关于粉丝送礼物的行为，表示粉丝送的礼物太过于昂贵。因为每个礼物上还有专属的贴纸，自己用不上的也无法送给别人用，白白浪费了。其实除了粉丝送礼物外，明星想要上快本也不是一件简单的事。

《快乐大本营》被曝再次“翻车”！屡遭诟病为何却火了23年？

有爆料称明星们想要上快本，都要给节目组包红包，红包的金额根据咖位大小的不一样来定。除了主持人和同台嘉宾有礼物收之外，导演组和幕后的工作人员也都有礼物，并且价格都不便宜，但这种行为很少有人指出来。

《快乐大本营》被曝再次“翻车”！屡遭诟病为何却火了23年？

直到最近何炅在其他节目中，说出了这一事情，就表示不希望粉丝们送礼物。相比于何炅礼物不用自己就收起来的情况，杜海涛就显的随意多了，和沈梦辰刚交往的时候，曾直接拿着粉丝后援会的礼物送给沈梦辰的父母，甚至连标签都没来得及撕掉。

《快乐大本营》被曝再次“翻车”！屡遭诟病为何却火了23年？

汪涵之前也曾说过这个问题，粉丝对明星应援本身是一件好事，但盲目的通过礼物的数量和金额来表达自己的爱，这种画风已经畸形了。更可况很多粉丝都还是学生，为了能给自己的爱豆事业起到一定的作用，不惜把自己的生活费拿出来集资，不仅影响了生活，也让这份爱变了味。

《快乐大本营》被曝再次“翻车”！屡遭诟病为何却火了23年？

但就是这样一档综艺节目，却火了23年，陪伴了很多人的青春。它之所以这么火，除了这个节目的主持人基本没有变过外，更多的是习惯了快本的陪伴。相比于现在国内的综N代，快本更像是大家固定会看的一档节目，加上它本身有湖南卫视这个好的平台，自然不缺关注度。

《快乐大本营》被曝再次“翻车”！屡遭诟病为何却火了23年？

多年来，五位主持人的化学反应和默契早已成形，每个人的定位也非常清晰。快本现在的存在，更成为了流量艺人的必争之地，只要走红的艺人，基本都逃不了上快本的行程。粉丝们也十分看重快本这个平台，毕竟快本的受众群非常多，观众覆盖率高。这样的节目，能火其实也不奇怪，它早已成了很多人每周六的一道“快餐”。

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