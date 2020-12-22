网络世界的崛起催生了一大批网红，其实多数网红的走红都是有目的性的，他们为了达到自己想要成名的目的来不惜哗众取宠，所以不少网民为之感到可惜，当然，也不否认有部分网红的走红是意外，因为不仅他们自己没有料到，就连很多观众也不明白是什么原因让他们成为大家眼中的焦点。其实今年除了娱乐圈不断有人离开我们，就连网红界也不断传出噩耗，下面就为大家盘点2020年不幸去世的十大网红，看看谁最让人惋惜？

1、拉姆

9月底，网红拉姆被媒体曝出去世的消息，早前她在直播时被前夫用汽油烧伤，经过连日来的抢救都没能保住性命。很多粉丝都为其愤愤不平，而其前夫必将为此付出代价。

2、卡夫卡松饼君

今年25岁的卡夫卡松饼君曾是个高材生，她习惯将自己的日常生活用短片的形式记录下来，所以很快因此走红网络。不久前，正在读书的她查出患上了肺癌晚期，消息传出后，不少网友为之惋惜，12月份的时候，则传出她去世的消息。

3、Yui

Yui在宝岛有很高的知名度，虽然不是新生代网红，可是她的一举一动都颇受媒体的关注，十二月中旬的时候，其弟弟在社交网站上公布Yui去世的消息，原来她早前就被查出患有癌症，如今还留下了4岁的女儿。

4、朴素恩

作为韩国的知名网红，朴素恩的身材和颜值一直为人们津津乐道，有消息指出，在今年七月份的时候，朴素恩用自杀的方式结束了生命，那时的她仅仅28岁，据说其生前多次遭到网暴，想必自杀与其也有直接的关系。

5、约瑟琳

被称为“墨西哥卡戴珊”的约瑟琳今年29岁，由于其夸张的身材而在当地出名，据悉其社交网站的粉碎一度达到上千万，不过近日传出她因为接受丰臀手术而命丧手术室，对此网友表示，明明够大了还要接受手术，真的是为了美而不要命呀。

6、五道口宏楠

社交网拥有六百万粉丝的网红五道口宏楠不久前被曝出意外去世的消息，据悉他在钓鱼的时候因为甩杆碰到高压线而发生了意外，送院已经不治身亡，众人得到消息后也是大感可惜，毕竟这个年轻的小伙 子才22 岁。

7、虎子

一直以来，41岁的虎子都被网民称为“抗癌博主”，十月份的时候，虎子被曝在海南去世，由于生前其多次在自己的社交网站上发布其抗癌短片而得到人们的关注，虽然一度有人质疑他卖惨，可是他并没有因此而放弃更新其动态，想来也是个可怜人。

8、李治勋

早前因节目《脸赞时代》而走红的韩国网红李治勋在今年三月份被曝出因急性败血症去世的消息，不少粉丝得知消息后都难以接受，据悉今年李治勋才32岁，真可谓英年早逝。

9、兰登•克里弗德

据悉，克里弗德早前就因为脑部受伤而住院，当时他和妻子已经有了两个女儿，可是最终医生还是没有挽留住他的生命，今年才19岁的克里弗德想必留下家中的三母女是他最大的遗憾。

10、奎恩

多年前，“冰桶挑战”突然爆红网络，作为这一项目的联合发起人奎恩也因此爆红网络，谁曾想，在十一月份的时候，媒体曝出其去世的消息，据说奎恩足足和渐冻症抗争了七年，可是最终还是不治身亡。



