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盘点2020年上综艺节目走红的十大明星，看看都有谁？

(2020-12-21 09:10:12)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

艰难的2020年即将接近尾声了，在这一年内，不少人都感慨过的并不容易。对于娱乐圈来说，影视行业受到的影响尤其大，但综艺行业就少了很多，今年还是出来了很多热门的综艺，也有不少明星靠综艺走红，圈了一大波粉丝，综艺走红也逐渐成为明星逆袭的选择之一。今天，咱们就来看一下2020年在综艺上走红的十大明星，看看都有谁？

盘点2020年上综艺节目走红的十大明星，看看都有谁？

1、蔡徐坤

蔡徐坤虽然说这几年的热度一直都不低，但他口碑自出道之后并没有太好。直到今年《青春有你2》播出，他在节目中担任导师后，他的口碑开始实现了逆袭，在《奔跑吧》节目里更是笑点满满，成为靠着综艺人气再上好几个台阶的代表，国民度也有了很大的提升。

盘点2020年上综艺节目走红的十大明星，看看都有谁？

2、万茜

万茜之前出演过不少的影视作品，但一直处于不温不火的状态。今年因为《乘风破浪的姐姐》播出，让万茜成为了节目中极具流量的女星之一，受到了不少关注度，商业价值更是有了很大的提升。

盘点2020年上综艺节目走红的十大明星，看看都有谁？

3、金莎

金莎也是在《乘风破浪的姐姐》走红的女星之一，她在节目中的表现突破了大家对她的固有印象。这个节目走红之后，金莎还参加了恋爱类的节目，成为综艺的热门人选。

盘点2020年上综艺节目走红的十大明星，看看都有谁？

4、金晨

金晨出道很久了，虽然颜值非常优秀，但一直都起不来。今年在《乘风破浪的姐姐》中，金晨凭借着优秀的舞蹈才华迅速出圈，人气身价大涨。

盘点2020年上综艺节目走红的十大明星，看看都有谁？

5、胡杏儿

《演员请就位2》因为高话题度成为今年的爆款综艺，不少艺人通过这个节目获得曝光度。胡杏儿更是凭借着优秀的演技，拿到了该节目的冠军奖杯，几位导演更是争着要她。

盘点2020年上综艺节目走红的十大明星，看看都有谁？

6、刘雨昕

刘雨昕其实也已经出道很久了，但凭借着在《青春有你2》上的优异表现，以C位出道。成为新的顶流之一，她也是靠综艺走红的代表之一了。

盘点2020年上综艺节目走红的十大明星，看看都有谁？

7、郭麒麟

《庆余年》的热播让不少人开始关注到郭麒麟的演技，而他在今年内连续接了几个综艺节目，让他的国民度得到了很大的提升。靠着综艺圈了不同年龄段的粉丝，人气值赶超爸爸郭德纲。

盘点2020年上综艺节目走红的十大明星，看看都有谁？

8、李成儒

演员出身的李成儒这几年逐渐在综艺圈活跃了起来，尤其是今年在《演员请就位2》中的犀利点评，让他迅速走红。他和郭敬明之间相爱相杀的画风也成为大家玩的一个梗之一，综艺邀约不断。

盘点2020年上综艺节目走红的十大明星，看看都有谁？

9、宁静

宁静因为口直心快的耿直性格，话题度一直都没下来过。今年因为《乘风破浪的姐姐》播出，她耿直的人设成为粉丝网友追捧的点之一，甚至还多了很多站姐，不少人看完节目觉得宁静太好玩了。

盘点2020年上综艺节目走红的十大明星，看看都有谁？

10、希林娜依·高

希林娜依·高之前曾参加过《中国好声音》，并拿到了该节目的冠军，但之后人气一直都不行。今年参加《创造营》后，人气实现逆袭，她的实力更是助她拿到了C位的出道位。

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