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9岁男孩年收入近2亿，身价难以估量，母亲却被曝曾在超市偷窃

(2020-12-21 08:37:39)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，一位9岁的男孩上热搜了。这位男孩不是一位星二代，而是一位网红。这位美国男孩是某视频网站的博主。原来福布斯杂志在近日公布了2020年全球收入最高的YouTube博主排行榜，9岁的瑞安卡吉再度位居榜首，这已经是他连续3年排在该榜单第一名了。

9岁男孩年收入近2亿，身价难以估量，母亲却被曝曾在超市偷窃

据福布斯统计，瑞安卡吉今年挣了3000万美元（折合人民币近2亿元），也就是说瑞安卡吉的年收入约为两亿元。不得不说，瑞安的吸金能力太强了。很多明星挣的钱都没他多，更别说普通打工人了。而瑞安才9岁就已经是亿万富翁了。这个男孩到底是什么开头呢？

9岁男孩年收入近2亿，身价难以估量，母亲却被曝曾在超市偷窃

如今很多人爱看直播，直播带货也成了许多人挣钱的手段。薇娅、李佳琦的带货能力远超许多明星，有媒体称瑞安为海外版薇娅，但其实瑞安挣的钱比薇娅、李佳琦还多。年纪那么小就已经成了“捞金王”，瑞安自然有过人之处。

9岁男孩年收入近2亿，身价难以估量，母亲却被曝曾在超市偷窃

据报道，瑞安是主动要求父母为自己开通玩具评论频道的，他2015年建立了自己的频道“瑞安的世界”后，就开启了赚钱之路。瑞安有超过4千万粉丝，他的带货能力也很强。他推荐的玩具时常买到脱销。网上还有报道称瑞安将进军演艺圈呢。

9岁男孩年收入近2亿，身价难以估量，母亲却被曝曾在超市偷窃

瑞安的一些视频的浏览量甚至超过了10亿次。瑞安天赋过人，那他的父母是做什么的呢？的瑞安身上带有越南血统，他的母亲曾在一所中学当化学老师。但据报道，瑞安的母亲关洛安曾因在超市偷东西被抓，当年她偷的东西价值93美元，后来她因偷窃被罚了150美元。

9岁男孩年收入近2亿，身价难以估量，母亲却被曝曾在超市偷窃

据报道，瑞安的母亲也曾试图掩盖这段不光彩的往事。儿子如今成了吸金能力，瑞安父母的生活也得到了改善，据报道，瑞安的父亲开价值8万美元的豪车。年仅9岁的瑞安就已经这么有钱了，很多网友表示羡慕他，你看过他的视频吗？


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