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饱受整容传闻困扰的女星，杨幂杨颖杨紫上榜，金晨排第几？

(2020-12-20 13:01:20)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

美是每一个人的追求，尤其是娱乐圈。娱乐圈从来不缺少长得好看的人，但镜头对于艺人的要求非常高。除了身材要严格控制外，对于五官也非常挑剔。因此，不少明星为了上镜好看，除了减肥瘦身外，还会通过整容进行调整，让整体看起来更好看一些。也正因为如此，娱乐圈的不少女星都深受整容的困扰，有的整容后颜值下跌，有的没有整容却被怀疑，今天我们就来看看饱受整容传闻困扰的女星都有谁？

饱受整容传闻困扰的女星，杨幂杨颖杨紫上榜，金晨排第几？

1、张檬

张檬刚出道的时候，颜值非常出众，属于气质型美女。但后来因为整容，脸崩的认不出来。最近她在《我就是演员2》中，说因为自己整容失败，已经连续3年没有接到戏了。

饱受整容传闻困扰的女星，杨幂杨颖杨紫上榜，金晨排第几？

2、金晨

《乘风破浪的姐姐》热播让不温不火的金晨话题度飙升，靠着综艺迅速走红。人红是非多，最近她的一张照片引发了大家对她整容的讨论，因为照片中鼻子太过于奇怪，被怀疑整容，后来她亲自出来澄清自己并没有整容。

饱受整容传闻困扰的女星，杨幂杨颖杨紫上榜，金晨排第几？

3、杨紫

童星出道的杨紫，在很多人心中并不是一个大美女。虽然她凭借着几部大热的作品在娱乐圈站稳了脚跟，成为了实力派的小花之一。但关于她的颜值一直被大家吐槽，脸上的苹果肌太过于饱满，被怀疑整容，每隔一段时间就会有脸崩的新闻出来。

饱受整容传闻困扰的女星，杨幂杨颖杨紫上榜，金晨排第几？

4、娄艺潇

娄艺潇这几年的发展算不上太好，也参加了不少综艺，但都没有让她再次翻红。因为她和《爱情公寓》上的形象差距太大，被怀疑整容。为了力证自己没整容，娄艺潇还特意发视频证明，对着镜头捏鼻子。

饱受整容传闻困扰的女星，杨幂杨颖杨紫上榜，金晨排第几？

5、杨颖

杨颖这几年因为颜值发生了巨大的变化，也被很多次怀疑整容。为了力证没有整容，杨颖还模仿起了范冰冰到美容机构做检查，她还用8个夹子夹住脸，只为了证明脸是原装的。

饱受整容传闻困扰的女星，杨幂杨颖杨紫上榜，金晨排第几？

6、鞠婧祎

鞠婧祎自出道以来就深受整容的困扰，虽然她现在有着“四千年美女”的称号，但她刚出道时颜值非常普通。所以这几年怀疑她整容的声音就没有断过，而鞠婧祎也没有做出过多的解释。

饱受整容传闻困扰的女星，杨幂杨颖杨紫上榜，金晨排第几？

7、尚雯婕

尚雯婕这几年发展得还不错，创办了自己的公司，签约了不少新人。但在她身上，整容的传闻也没有断过，因为她现在的颜值和出道前差距太大，脸也变了很多，简直像换了一个人。

饱受整容传闻困扰的女星，杨幂杨颖杨紫上榜，金晨排第几？

8、彭小苒

彭小苒之前是一名主持人，后来转行做起了演员，但因为脸型变化太大，被怀疑整容。直到《东宫》播出后，她圈了一大波粉丝，关于她整容的声音也就淡了很多。

饱受整容传闻困扰的女星，杨幂杨颖杨紫上榜，金晨排第几？

9、李小璐

李小璐刚出道时，是一个纯天然的美女。这几年，她的下巴越来越尖，整个人看起来非常像一个网红。脸型和出道时也完全变了，不少人怀疑她整容。

饱受整容传闻困扰的女星，杨幂杨颖杨紫上榜，金晨排第几？

10、杨幂

说到被怀疑整容，就一定不能不提杨幂了。杨幂刚出道的时候脸型是方的，咬肌非常大。但现在她完全成了小V脸，脸型也变了很多，偶尔出席活动还会出现脸崩的情况，所以关于她整容的传闻也一直没停过。


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