在这个不平凡的2020年，娱乐圈接二连三的传来新消息，这中间有喜有悲，不少网友在为喜事献上祝福的同时，也不忘为那些因病逝世的艺人感到悲伤。近日，据港媒消息称，前TVB艺人陈积荣被曝患上了肺癌，而且已经是末期，网民看到消息后也是为其感到可惜。

今年37岁的陈积荣其实在圈内不算大火，服务TVB多年也只是做些跑龙套的角色，这与其长相想必也有一定的关系。后来心灰意冷的他开始外闯，还自己投资了网络电影，比如《荒岛尸变》，不过反响一般。演而优则导的陈积荣去年还自编自导了《训练班》这部电影，引来不少同期训练班好友的支持，他的演艺事业自此也算是在稳步发展中，没想到如今传来这样的噩耗。

据悉，陈积荣初期对自己的病并无留意，开始只是以为自己身上的肌肉酸痛是过度运动的后果，哪曾想，后来在医生的建议下自己去做了详细的检查，才得知已经患上癌症的事实。

由于已经是末期，所以癌细胞在陈积荣身上扩散的非常快，接收到有关的信息后，陈积荣也是感到晴天霹雳，因为自己长期不烟不酒，闲暇之余还坚持运动，没想到最终老天还是和自己开了这样一个玩笑。但是这并没有打消陈积荣对抗癌症的决心，因为他只有一个念头，就是活下去，即使医生当时告诉他极有可能只剩半年的命。

后来为了获得更多对抗癌症的方法，陈积荣拍片传上网，希望大家可以为其提供一些建议，在其看来，无论多辛苦的方法，自己都会愿意一试。陈积荣听说这些年都在积极抗癌的歌手李明蔚一直有做细胞免疫治疗，所以他也想亲身尝试下，不过费用方面自己却不一定承受的住，加上这几个月以来他一直在吃标靶药，积蓄也已经用得所剩无几。

值得庆幸的是，还有一些好朋友在身旁支持他，不管是从物质方面还是精神方面，都使其倍感欣慰，当中尤其值得一提的就是马浚伟，这位曾经的TVB当家小生，可以说为陈积荣出钱又出力。此外，陈积荣还得到女友的全面支持，即使自己身体状况每况愈下，女友也从未想过离开他。

得到一众好友以及爱心人士的帮助，这半年来陈积荣的抗癌过程也算十分顺利，不仅打破了医生说他还有半年命的“魔咒”，身体状况也有所好转，相信只要陈积荣能够继续用积极的心态来面对当前的一切，所有的阴霾一定会早日散去，期待听到他更进一步的好消息。