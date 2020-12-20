今年对于很多人来说，都是非常特殊的一年。因为疫情的原因，工作和生活都受到了影响。但对娱乐圈来说，八卦新闻、结婚生子、离婚分手等一个都没有少，甚至可以说层出不穷。每隔一段时间，就有一个新瓜出来让大家吃。也有一些明星因为负面的新闻，事业受到致命的打击，今天我们就来盘点2020年娱乐圈发生的10件大事，看看你知道几个？

1、周震南父母老赖风波

周震南在《创作营》C位出道后，成为热门的偶像之一。通告和代言接到手软，参加的综艺也都是非常热门的。一个人扛起了一整个组合的热度，但今年却因为父母欠债不还的老赖风波，事业一蹶不振，至今都在家闭关。

2、罗志祥周扬青分手

罗志祥和周扬青的恋爱曾经羡煞了不少网友，但周扬青今年5月份在网上宣布了与罗志祥分手的新闻。同时曝出罗志祥脚踩多条船，还爱玩多人运动。这件事情让罗志祥丢失了所有在内地的工作，至今都没人敢邀请他。

3、仝卓学籍造假

仝卓是湖南卫视力捧的新人之一，但因为在直播中的一次口误，直接丧失了前途。他自曝为了考上中央戏剧学院，特意修改了学籍。这件事情出来后，引发了大量的讨论，仝卓不仅被湖南卫视解约，还让他的继父丢了官职。

4、黄智博诈骗

黄智博这个人很多人认识他是从诈骗案开始的，今年年初他以卖口罩为由，在网上进行诈骗。共计金额28万，事情爆发后，他很久被警方拘留，并被经纪公司乐华娱乐解约。

5、肖战227事件

《陈情令》播出后，肖战成为炙手可热的顶级流量，粉丝群体非常庞大。但因为一篇同人文章，肖战的粉丝手撕平台ao3，产生了非常负面的影响，导致肖战的事业受到很大的影响。至今为止，关于抵制肖战的声音都没停止过。

6、牛萌萌吸毒

37岁的牛萌萌今年被曝出吸毒的新闻，消息出来后她第一时间做出了澄清。但很快遭到警方的打脸，而牛萌萌再次否认，直到媒体曝出她吸毒的地点和人员，这才让牛萌萌不说话了。

7、乘风破浪的姐姐之间的明争暗斗

说起今年最火的综艺，《乘风破浪的姐姐》一定算其中一个，因为姐姐们在舞台上的表现及真性情的人设圈了不少粉丝。但节目中后期之后，因为艺人之间的明争暗斗，让节目槽点满满。节目总决赛第二天，万茜就点赞了一条黑宁静的内容，一时间他们之间的感情让网友感觉更扑朔迷离了。

8、虞书欣做作出圈

今年《青春有你2》的热播，让不少追星的人感受到了快乐。尤其是虞书欣在节目中的一句“哇哦”成为出圈的热词，她凭借着高的热度拿到了出道位，成为今年热度最高的小花之一。

9、假靳东诈骗

靳东今年引起大家对他的讨论，不是因为作品，而是因为粉丝的上当受骗。今年连续有好几个新闻曝出，靳东的大龄粉丝在网络上受到诈骗，因为对方打着靳东的名义进行诈骗，甚至还把粉丝骗到了北京。这件事也惊动了靳东，之后他工作室还特意发声明表示靳东没有任何短视频平台的账号。

10、阿娇离婚

阿娇的情路非常坎坷，2018年嫁给赖弘国之后，本以为可以过上甜蜜的婚姻生活。但没想到结婚还不到两年，两个人就宣布了离婚，至于离婚的原因双方都没有说明。有猜测是因为赖弘国太过于花心，让阿娇失望了。阿娇之后也在接受媒体采访时，表示自己以后可能永远不会再结婚了，看来在感情中受到的伤害还不小。



