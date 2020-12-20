电视剧《有翡》可以说是受到了很多观念的期待，而从它开播以来也是受到很多网友的热议。而在剧里面，33岁的赵丽颖靠磨皮来达到减龄的效果，这样的操作也受到了一些网友的吐槽。

毕竟在剧里赵丽颖饰演的是13岁的周翡，而其实1987年出生的她今年已经33岁了，而且还结婚生了孩子，和她搭档的王一博才23岁，就这样的情况，赵丽颖在剧里还要叫王一博哥哥，这样让很多人觉得看起来太尴尬了。

虽然赵丽颖的长相确实很减龄，但是生了孩子后她的状态也和以前不一样了，特别是眼神也没有之前看起来那样纯净。在剧里叫王一博哥哥也还可以理解，但是饰演13岁的少女却有点让人觉得格格不入，就算靠磨皮也是达不到效果的。

目前在很多剧情都有演员扮嫩的情况，像40岁张鲁一在最近热播的《大秦赋》里面就饰演了13岁的嬴政，而且在剧里面，饰演他的母亲朱珠也才36岁。

当张鲁一饰演的嬴政向朱珠饰演的母亲下跪时，很多观众纷纷表示这也太有违和感了，特别是当朱珠和张鲁一饰演的嬴政说了那句：你还是个孩子。这样的台词和剧情更是让观众们觉得受不了。

如今在很多剧都有出现演员扮嫩的现象，在之前热播的《燕云台》里面，唐嫣饰演十几岁的女孩子时还怀着孕。而周迅在《如懿传》里面还饰演过十几岁的青樱，年过四十的周迅出演这样的角色也让很多网友看得尴尬。

其实现在很多也有很多年轻演员，也不需要由一个演员从年轻出演到年老，这样的话看起来也会让剧情显示尴尬，也容易让剧情翻车。在娱乐圈里虽然也有一些拥有着童颜的演员，像谭松韵在剧里《最好的我们》里面出演的耿耿就毫无违和感，再到后来饰演的“李尖尖”也让很多网友觉得少女气息太强了。

但是像谭松韵这样的演员并不多，所以剧组在选人的时候是不是也可以考虑一下演员的外在形象和角色是否匹配还有对剧情的影响，这样才不至于使得剧情出现翻车现象。



