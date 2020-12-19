随着网络的进一步发展，网红群体在不断发展壮大，尤其是一些带货网红，更是像野草般疯狂崛起，薇娅、李佳琦以及辛巴等都是典型的代表人物。前不久，辛巴团队因为假燕窝事件曝光后，不仅人气下滑不少，还被立案调查，这不管是对受众还是辛巴团队而言，都是一件痛心的事情。

此事件的热度还没有消减下去，近日，带货达人李佳琦又被曝出其力推的美容仪涉嫌虚假宣传，对此，不少网友都表示伤透了心，一度要讨个说法。在双十一未开始前，这款产品在预售期已经成交了上亿的销售额，由此看来，李佳琦的带货能力有多强。

不久前，中消协报告中还把李佳琦带货"买完不让换"纳入了典型案例。如今这款容仪被买家曝出未经过FDA认证，想必消费者对李佳琦的信任也即将破产。要知道，这款产品在售卖的过程里，商品详情页上可是写明经过FDA认证的，可是现在这样欺骗大众，真的不免让买家寒心，毕竟不少买家都是冲着李佳琦去的。

此外，之前种草此美容仪的网友还晒出自己使用后脸部的情况，有个别网友表示，不知道是不是肤质的问题，用了这款产品后，脸上出现一大片一大片的红肿，不少买家看到后，也纷纷将其与此事件关联到一起，一时之间，李佳琦的国民度也下降不少。

不过除了一些理智网友的意见，网络上也不乏为李佳琦发声的粉丝，他们纷纷表示，产品宣传不是李佳琦的工作范畴，所以这样的脏水也不应该往他身上泼。还有部分李佳琦的粉丝表示，这款产品薇娅也卖过，现在出事了为什么只是点名李佳琦？很明显事件背后一定是有心人在操纵。更有甚者，直言只要是李佳琦推荐的，就算是假货也一样照买。

这样看来，粉丝的声音还是比较一面倒的，可是李佳琦方也不是一点错都没有，毕竟作为产品的带货方，李佳琦是有责任看清产品的每项系数的，绝不能因其一时的疏忽大意而漠视大众的生命财产，也许这么说会有些夸张，但是作为公众人物，李佳琦是需要承担这部分责任的，大家对此又是怎么看的呢？



