娱乐圈里总少不了明星晒娃的现象，而近日关于董洁和自己的儿子顶顶的一组亲子照就因为太过于亲密而引发了网友的热议。亲子照里董洁穿了一身婚纱，和自己的儿子拍了”婚纱照“，而且之后还晒出了两人亲吻的照片。而这一行为让网友们纷纷表示不能理解，要知道，董洁的儿子顶顶已经11岁了，而董洁这样做也太不懂得“儿大避母”的危害。

其实董洁在其他节目中也有说过自己每天要亲吻儿子一百遍，而且还要求以儿子女朋友的口吻和儿子说话。这样的言论也让网友们引发了热议，其实除了董洁之外，也有很多明星不懂得“儿大避母，女大避父”，不懂得掌控和孩子之间相处的距离。

港姐李嘉欣就曾经晒出自己和八岁的儿子共浴的照片，在面对网友的吐槽后，她仍然我行我素，之后更是晒出自己和儿子接吻的照片。

还有温碧霞也曾经晒出了自己和养子泡温泉的照片，两人的动作更是十分亲密，这也让很多网友觉得太过界了。当然了，还有大家都熟知的张柏芝，也因为曝光与儿子太过于亲密的照片而被骂。

其实孩子是妈妈身上掉下来的肉，母亲对儿子的疼爱都是可以理解的，但是孩子长大了，父母也要学着避嫌，才可以让孩子有一个良好的性取向。

像董洁、李嘉欣以及张柏芝这样的单身妈妈，对孩子比较疼爱也是可以理解的，但是也不可以把孩子当成自己的老公来“对待”。孩子在成长过程中已经缺少了父亲的陪伴，而身为母亲则更应该培养孩子的男孩性别。