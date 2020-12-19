眼下，2020年即将过完了，不少人在这一年受到了大环境的影响，生活上有了一些变化。加上今年的现状，很多人的经济条件相比之前也有了一定的下滑，压力也随之增大。这个时候音乐就成了不少人疏通压力的方式，今年也有不少歌曲受到大家的认可。今天我们来盘点一下2020年最火爆的十大歌曲，看看你会唱几首？

1、《情人》

《情人》是蔡徐坤今年发行的一首单曲，这首歌一上线后，就立刻引发了热议，试听点击率都非常高。歌曲的副歌旋律朗朗上口，非常洗脑。

2、《Mojito》

《Mojito》是今年周杰伦唯一发表的一首歌曲，他自带的国民度和话题，使得这首歌上线后备受关注。曲风和旋律感的记忆点比较深，让人听完忍不住跟着一起摇摆。

3、《莲》

张艺兴在《我就是唱作人2》综艺上创作的这首《莲》，成绩十分亮眼。这首歌多次包揽排行榜的前几名，加上这首歌的MV，使得它非常受年轻人的喜欢。

4、《无价之姐》

《无家之姐》是李宇春演唱的一首歌，这首歌同时还是综艺《乘风破浪的姐姐》主题曲。因为歌词和旋律洗脑，这首歌火遍大街小巷。

5、《亲亲》

《亲亲》是从《青春有你2》节目中走红的一首歌曲，因为曲风简单，演唱者傅如乔直接把它给唱火了。这首歌在综艺排行榜上稳居前五，成为不少人翻唱的曲目之一。

6、《Melody》

《Melody》是陶喆很多年前就发行的一首歌，这首歌之所以今年再次翻红，也是因为《青春有你2》的舞台。一句“淡黄的 长裙蓬松 的头发”，更成为了大家吐槽的一个梗。

7、《少年》

“我还是曾经那个少年，没有一丝丝改变”，不少人听到这句歌词，就能不自觉的哼出旋律。因为《少年》这首歌的正能量歌词，搭配上口的旋律，成为了不少人单曲循环的一首鼓励自己的歌曲。

8、《想见你》

因为偶像剧《想见你》的成功，让这部剧中的不少音乐受到大家的喜欢。尤其是同名主题曲《想见你》，一听到这首歌，瞬间就能把人拉到追剧的那段时光。

9、《万有引力》

《万有引力》其实也属于老歌翻红的典型，这首歌是汪苏泷2012年创作的。但因为歌词的原因，瞬间让不少人想起了自己的学生时代，成为追捧。

10、《关键词》

《关键词》是林俊杰前两年创作的一首歌，当时这首歌上线后，就引起了不少粉丝的喜欢。今年因为短视频的爆火，让这首歌再度走红，被更多的人听到。



