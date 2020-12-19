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她曾是最美港姐，与富豪相恋11年女儿11岁，如今42岁却还未婚

(2020-12-19 12:25:22)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

说起TVB的视后，杨怡一定不得不提。虽然杨怡的事业发展的非常成功，但她的亲姐姐与其相比就逊色很多了。近日，杨怡的亲姐姐迎来了42岁的生日，当天她的富豪老公给其送上了惊喜和礼物，让她非常感动。不过，让不少网友觉得诧异的是，她和富豪老公在一起已经11年了，感情也算非常稳定，但至今都没有结婚。

她曾是最美港姐，与富豪相恋11年女儿11岁，如今42岁却还未婚

杨怡的姐姐杨卓娜已经出道已经很久了，2001年签约TVB，但和妹妹发展的不同，她刚开始在TVB其实是做一名主持人，做了两年之后开始转型做演员，在港剧里几乎都是打酱油的配角，出道19年，演的角色基本都属于苦命的女人。直到这两年，因为TVB流失了很多知名的艺人，杨卓娜才开始被重视，演一些女二的角色。

她曾是最美港姐，与富豪相恋11年女儿11岁，如今42岁却还未婚

人气逐渐提升的她，开始得到观众的认可，并让她在香港最美40岁以上港姐的比赛中拿到了第一名。事业上逐渐好转的杨卓娜，在感情上却一直让不少人揪着心。她的老公是一个圈外的富豪叫杨志翘，杨志翘曾经有过一段失败的婚姻，杨卓娜和杨志翘在一起，就当起了后妈，因为杨卓娜很会处理家庭关系，使得两个继女和她的关系都非常好。

她曾是最美港姐，与富豪相恋11年女儿11岁，如今42岁却还未婚

两个人在一起后，同年杨卓娜就生了一个女儿，女儿至今都11岁了一家人和乐融融的。但没想到最近杨卓娜突然在接受媒体采访时说两个人至今都没有领证，并表示领证需要特别大的决心，现在时间还没到。不过杨卓娜没有一点危机感，并表示相信老公。

她曾是最美港姐，与富豪相恋11年女儿11岁，如今42岁却还未婚

杨卓娜之所以这么有信心，除了这几年她事业正在上升期给她带来的自信外，还有很大一部分原因是她把家庭照顾的井井有条，是一个不可多得的贤内助。两个人之前在一起也是因为男方的穷追猛打，两个人相爱11年，男方一直都非常疼爱她，祝福两个人未来可以继续幸福下去。


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