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盘点2020年演技获赞的十大明星，你最喜欢哪位？

(2020-12-19 10:30:24)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

观众的品位和鉴赏能力在日益提升，这对演员们提出了更高的要求。要想赢得观众的口碑就得拿出本事来。今年有些演员凭借作品得到了观众的喜爱，有的演员还凭借演技上了热搜。下面我们来盘点一下2020年演技获赞的十大明星，你最喜欢哪位呢？

盘点2020年演技获赞的十大明星，你最喜欢哪位？

1、童瑶

近日，童瑶在某盛典上获得了年度电视剧演员奖。童瑶还在今年的金鹰节上获得了最佳女演员奖。童瑶凭借《三十而已》火了，童瑶演的顾佳得到了很多观众的喜爱。童瑶凭借实力走红了。

盘点2020年演技获赞的十大明星，你最喜欢哪位？

2、李易峰

谍战剧《隐秘而伟大》播出后，李易峰也曾凭借演技上热搜。李易峰在这部剧中的表演甚至获赞是演技炸裂了。李易峰出道13年了，他用作品和实力证明了自己。希望未来李易峰能给观众带来更多好看的作品。

盘点2020年演技获赞的十大明星，你最喜欢哪位？

3、王一博

《有翡》开播后，王一博也凭借演技上热搜了。王一博在这部古装剧中饰演男主角谢允，很多网友说王一博演的谢允帅气又有趣，他和原著人物还是比较贴近的。许多网友称赞说王一博的演技有进步。

盘点2020年演技获赞的十大明星，你最喜欢哪位？

4、张新成

张新成在《一家人之名》这部剧中演的不是男一号，但是他却凭演技上了热搜。张新成把贺子秋这个角色塑造得很生动。张新成是一位谦逊的演员，他认真对待每一个不同的角色，希望未来他能发展得更好。

盘点2020年演技获赞的十大明星，你最喜欢哪位？

5、高伟光

今年高伟光有多部作品跟观众见面，比如《旗袍美探》、《龙岭迷窟》、《三生三世枕上书》等等。高伟光明明可以靠颜值吃饭，但他却还拥有精湛演技。高伟光的演技也是让人服气的。

盘点2020年演技获赞的十大明星，你最喜欢哪位？

6、迪丽热巴

迪丽热巴正忙着拍新剧呢，她主演的《三生三世枕上书》得到了很多观众的喜爱。迪丽热巴颜值高，演技好，她是流量与演技并存的女星。期待迪丽热巴的新剧《你是我的荣耀》，也希望未来热巴能发展得更好。

盘点2020年演技获赞的十大明星，你最喜欢哪位？

7、邓家佳

邓家佳也是很有实力的女演员，她在《爱情公寓》中演的小姨妈让人印象深刻。《无证之罪》播出后，很多网友评论说邓家佳的演技被低估了，她的演技真的很棒。

盘点2020年演技获赞的十大明星，你最喜欢哪位？

8、鹿晗

今年鹿晗也给观众带来了惊喜，他在《穿越火线》和《在劫难逃》这两部剧中的表现都很不错。《在劫难逃》这部剧获赞是今年悬疑剧中的佳作。许多网友评论说鹿晗用演技证明了自己。

盘点2020年演技获赞的十大明星，你最喜欢哪位？

9、成毅

仙侠剧《琉璃》带火了成毅。成毅打戏好，哭戏棒，他把人物的各种情绪都处理得很好，很多网友评论说他在《琉璃》中的表演让人入戏。成毅用演技打动了观众。

盘点2020年演技获赞的十大明星，你最喜欢哪位？

10、杨颖

杨颖是公认的美女，但她的演技确是存在争议的。今年《摩天大楼》播出后，杨颖翻身了，很多网友称赞说杨颖的演技进步了，章子怡也说杨颖的演技进步了。杨颖说她会继续加油的。


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