12月18日，虞书欣迎来了自己的25岁生日，而王鹤棣也在微博发言祝福，配了一张写着"苍兰诀“的配图，并配文”生日快乐，小兰花“，而之后虞书欣也转发了这一条微博，附上“两天后生日快乐，大魔头”这样的字眼，两人间接官宣主演新剧《苍兰诀》。

这样的消息对于虞书欣来说可是喜上加喜了，不仅自己与丁禹锡合作的《月光变奏曲中》也即将要杀青，而且还要主演新剧。对于她这次要出演《苍兰诀》的消息，有些书粉也觉得很值得期待，不过到时候结果怎么样还是要看虞书欣的演技了。

近日虞书欣也遇到不少的事儿，有网友爆料，她的妈妈刘金美因为欠下200多万未偿还的债务被限制消费，疑似“老赖”，虽然对此事虞书欣的工作室也做出了回应，称自己的母亲也是间接受害者。然而一波未平一波又起，又有网友曝光她的父亲放高利贷，借钱3780万要款近7000万。

说起虞书欣，很多人都知道她是"富二代“出身，在参加《青春有你2》的时候，她所用的各种化妆品都是名牌，而且之后在出演《下一站是幸福》中，她自己携带的手表就价值35万元，就连她晒出自己的日常中，也可以看到一些奢侈品的影子。

虞书欣的正式出道，还是在她自己20岁的时候，而她的处女座则是和现在很火的朱一龙合作的《新连城浪子》，之后更是主演了《花落流年》，不过也没有掀起什么浪花。而她真正开始让人关注还是从她开始参加《一年级毕业季》这个综艺开始的。

《一年级毕业季》这个综艺让她积累了粉丝群体，而之后参演的《下一站幸福》里面搞怪机灵的蔡敏敏更是赢得了很多网友的喜爱，她终于在娱乐圈里小有名气，而真正让她出现在大众眼前则是因为《青春有你2》，这个有点小作的女孩开始被越来越多的人喜欢。

而这次出演《苍兰诀》，也有网友质疑她是否又是带资进组？要知道，在之前她出演《我的奇妙男友2》的时候，有记者问她：为什么女主角是你？她很直接地说了一句：因为我有钱啊，因为我带资进组啊！这样的回答简直让人觉得”有钱就是任性“。

不过小编觉得，虞书欣在《青春有你2》的时候就可以说是人气不错了，后来也渐渐奠定了自己的粉丝群体，而且加上她长相甜美，虽然很"作“，但是也有不少网友喜欢她这种性格，而这次她可以出演《苍兰诀》，应该不是带资进组。

她是一位有个性的姑娘，希望她可以好好磨炼自己的演技，为支持她的人带来不错的作品吧~也祝她25岁生日快乐。



