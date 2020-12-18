音乐是每个人日常中都离不开的一份精神食粮，虽然这几年华语音乐圈没有出现像周杰伦、林俊杰等这样级别的歌手，但还是有不少优秀的音乐人一直努力在路上。今年的乐坛，除了老人狂刷存在感外，还涌现出了不少新生代的歌手，他们的作品传唱度也非常高。今天，我们就来盘点2020年最当红的十大男歌手，看看你最喜欢谁？

1、华晨宇

华晨宇是这几年乐坛上不可忽视的一位男歌手，他独具一派的音乐风格越来越受到认可。唱功和实力更是毋庸置疑，加上他在综艺上的表现，让他成为商业价值较高的男歌手之一，火爆程度很不一般。

2、周杰伦

周杰伦作为国民级的男歌手，他的作品流传度非常高。今年虽然没有发专辑，但他还是发了一首《mojto》，朗朗上口的旋律让人听完，忍不住跟着哼唱。

3、蔡徐坤

蔡徐坤通过综艺节目选秀出道，出道时更是拿到了C位，是一个唱跳类歌手。今年因为一首《情人》出圈，音乐才华得到了肯定。更是凭借《青春有你2》圈了一大票路人粉，口碑也实现了大的逆袭。

4、周深

周深自出道以来，声音的辨识度非常高，但一直缺少一个机会。今天通过在《歌手》上的表现，让他的音乐受到了不少关注，他也成为今年上升趋势最明显的男歌手之一。

5、肖战

肖战今年的音乐成绩有点让人感觉到意外，因为227粉丝事件，他的口碑和人气都受到了不少冲击。但今年他发表了一首歌曲，这首歌曲在排行榜上的销量排行第一，超过了周杰伦。

6、鹿晗

鹿晗虽然今年在努力的转型做演员，音乐上也没落下。还和老队友黄子韬、吴亦凡进行了合作曲目，赚足了话题度和点击率。

7、毛不易

毛不易虽然出道的时间比较短，但因为几首代表作让毛不易的音乐能力受到肯定。他也成了国内很多电视剧主题曲插曲的第一人选，综艺上的频繁曝光对他的知名度和人气都有很大的提升。

8、易烊千玺

易烊千玺因为出演《少年的你》成功转型演员，他在音乐上也没停下来。前段时间上线了一张翻唱专辑《后座剧场》，他极具辨识度的声线，让人听完忍不住单曲循环，唱功也比之前有了一定的提升。

9、张艺兴

张艺兴这几年的人气值一直处于飙升的状态，凭借着出色的业务能力在内地娱乐圈站稳了脚跟。今年他在音乐上的成绩也非常亮眼，尤其是他在《我是唱作人》中的几首原创，让人看到了他音乐上的潜力。

10、王源

王源现在的标签是一名原创音乐人，曾去国外进修过一段时间的他，现在把事业的重心几乎都放在了音乐上。他的音乐品质很受大家的认可，在综艺上的表现也很亮眼。