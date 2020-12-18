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揭秘47岁段奕宏的感情生活，暗恋陶虹6年，娶小7岁日籍美女演员很幸福

(2020-12-18 10:56:16)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

刘敏涛曾凭借表情包火遍全网。近日，又一位男星因表情上热搜了，他就是段奕宏。段奕宏在古装剧《大秦赋》中饰演吕不韦，在看了吕不韦听闻子楚将继承王位后，他的表情是相当丰富啊！很多网友评论说段奕宏的表演可以说是演技炸裂。

揭秘47岁段奕宏的感情生活，暗恋陶虹6年，娶小7岁日籍美女演员很幸福

47岁的段奕宏最近因为《大秦赋》而受到了更多关注。段奕宏是很有故事的男演员，他的人生经历丰富又励志。段奕宏家境一般，父亲曾希望他做个工人，安稳过一生。但段奕宏酷爱表演，坚持要考中戏。第一次落榜，他不放弃，考到第三次，段奕宏如愿考入了中戏。

揭秘47岁段奕宏的感情生活，暗恋陶虹6年，娶小7岁日籍美女演员很幸福

段奕宏考入大学后，他发现了自己和同学在家境、相貌等方面的差距，为了缩小差距，他一直很用功的学习。提到段奕宏的大学经历，女星陶虹不得不提。当时陶虹是段奕宏班上的班长，她会邀请段奕宏去家里吃年夜饭，也会给段奕宏水果吃。陶虹给予了段奕宏温暖。

揭秘47岁段奕宏的感情生活，暗恋陶虹6年，娶小7岁日籍美女演员很幸福

段奕宏曾自曝说他暗恋过陶虹，只是那时觉得自己配不上陶虹，所以没敢表白。面对段奕宏多年后的隔空表白，陶虹戏谑地说错过错过。相较于陶虹，段奕宏真的是大器晚成了，他33岁才凭借《士兵突击》受到关注。

揭秘47岁段奕宏的感情生活，暗恋陶虹6年，娶小7岁日籍美女演员很幸福

段奕宏可以说是一位戏痴了，为了演好角色，他通常为做足准备功课。据报道，他曾为演好警察在基层派出所呆了半个月。段奕宏是一位脚踏实地的好演员，他虽然大器晚成，但是走近他，会被他所吸引。

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网上有报道称段奕宏暗恋了陶虹6年，段奕宏本名段龙，网传他改名跟陶虹有关系。陶虹嫁给了徐峥，而段奕宏在2011年娶了日籍美女王瑾，段奕宏的好友吴京曾参加他们的婚礼。段奕宏夫妇合演过电视剧，段奕宏比老婆大7岁。

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近日，王瑾也有晒出段奕宏在《大秦赋》的剧照来为老公做宣传。段奕宏夫妇结婚9年了还是蛮恩爱的。如今47岁的段奕宏爱情事业双赢，堪称人生赢家了。希望未来段奕宏能有更多优秀的作品呈现给观众。


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