磕CP是很多粉丝的爱好，没办法，有些CP真的很让人上头。有些观众甚至会为了一对CP去磕一部剧，电视剧的热播往往会带火不少CP。2020年热播剧中也出现了很多情侣，下面我们来盘点一下2020年观众最喜爱的十对荧屏情侣，看看哪对最有CP感？你磕过哪对呢？

1、王一博和赵丽颖

王一博和赵丽颖合演的古装剧《有翡》正在热播，王一博比赵丽颖小9岁，这是两人第一次组cp。毕竟是俊男靓女的组合，王一博和赵丽颖的cp组合还是给观众带来了新鲜感。

2、高伟光和迪丽热巴

高伟光和迪丽热巴在《三生三世枕上书》这部剧中再续前缘，东华和凤九在这部剧中收获了幸福，磕东凤cp的观众都很开心。高伟光演活了东华，热巴演活了凤九，两人可谓是cp感满满。

3、宋威龙和宋茜

《下一站是幸福》的热播带火了宋威龙和宋茜的双宋cp。宋茜比宋威龙大13岁，但两人在《下一站是幸福》中的年下恋真的很甜，年龄差并没有影响cp感，宋威龙和宋茜获赞cp感爆棚。

4、王凯和江疏影

王凯和江疏影都是颜值与演技并存的演员，《清平乐》中两人组帝后cp。《清平乐》虽然也是正午阳光出品的，但这部古装剧却没有预期中那么火。很多网友吐槽帝后cp发糖少了，看不够过瘾。

5、丁禹兮和赵露思

网剧《传闻中的陈芊芊》虽然是一部沙雕剧，但它真的很香。网友们称赵露思和丁禹兮在《传闻中的陈芊芊》中的cp组合为成交cp。观众们对成交cp的喜爱从戏内延伸到了戏外。

6、成毅和袁冰妍

今年成毅和袁冰妍凭借古装剧《琉璃》人气大涨，他们在这部剧中组的cp被称为初遇夫妇。《琉璃》又甜又虐，戏外初遇夫妇发糖少，据报道，成毅并不想炒cp。

7、黄景瑜和迪丽热巴

黄景瑜和迪丽热巴曾被传因拍摄《幸福触手可及》产生感情，不过这些绯闻报道并没有得到过当事人的证实。黄景瑜帅气，热巴美丽，他们组的cp真的很养眼呢。迪丽热巴真的是男神收割机啊，她在新剧《你是我的荣耀》中和男神杨洋组cp。

8、张新成和吴倩

吴倩的感情生活挺让人迷惑的，网传她疑似已经生子了，但是吴倩方面并没有回应这些传言。吴倩演过不少青春剧，她和张新成在《冰糖炖雪梨》这部剧中组cp，两人还是挺搭的。

9、窦骁和唐嫣

窦骁和女友感情稳定，唐嫣成家了。窦骁和唐嫣演的《燕云台》虽然被嘲扑街了，但是窦骁和唐嫣在这部剧中演绎的青梅竹马爱情还是让人羡慕的，最终男女主角携手到老。

10、朱一龙和刘诗诗

且不说《亲爱的自己》这部剧的收视率和结局如何，这部剧至少满足了cp粉的一个愿望，著名演员朱一龙和女神刘诗诗在这部剧中组cp了。朱一龙和刘诗诗都很有气质，抛开剧情，两人真的很搭。



