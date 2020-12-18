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盘点2020年不幸去世的十大日韩明星，谁最让人惋惜？

(2020-12-18 09:03:37)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

生命对于每一个人来说，都是非常宝贵的。但因为各种外部的环境，或者内部的压力，生命在很多时候都变的异常脆弱。尤其是在日韩娱乐圈，因为明星们的工作节奏非常紧张，来自舆论的压力也非常大，很多艺人的健康都出现了问题，更有甚者还付出了生命的代价。今天我们就来盘点一下2020年不幸去世的十大日韩明星，看看谁最让你惋惜？

盘点2020年不幸去世的十大日韩明星，谁最让人惋惜？

1、竹内结子

竹内结子是日本一名知名的演员，演技很出色，去年和爱人选择了结婚，婚后有了一个儿子，生活上非常幸福。但今年她以自杀的方式选择结束了生命，在衣柜内上吊自杀，留下还不到1岁的儿子，去世的原因是因为抑郁症。

盘点2020年不幸去世的十大日韩明星，谁最让人惋惜？

2、芦名星

芦名星是日本的一名女演员，最初是以模特的身份进入演艺圈，后来出演了《假面骑士响鬼》被很多人认识。今年9月，她被哥哥发现在家中上吊自杀，年仅36岁。

盘点2020年不幸去世的十大日韩明星，谁最让人惋惜？

3、滨崎玛丽亚

今年8月，日本女星滨崎玛丽亚被发现在家中去世，年仅23岁。因为现场没有被发现他杀的痕迹，被判定为自杀。

盘点2020年不幸去世的十大日韩明星，谁最让人惋惜？

4、木村花

木村花在今年5月23日的时候在东京的家中自杀身亡，而且在家中还留下了木村花给母亲的一份遗书。在出演恋爱真人秀《双层公寓》之后，木村花长期遭遇网络暴力，甚至连母亲也被波及，如今她结束才22年的人生。

盘点2020年不幸去世的十大日韩明星，谁最让人惋惜？

5、吴仁惠

吴仁惠是韩国的一名女艺人，曾出演过《我身边的犯罪》、《家庭的荣誉5》等。今年9月份，被发现在家庭昏迷，送去医院时已经没有了心跳。而就在她去世前一天，还在社交平台发文开心晒自拍。

盘点2020年不幸去世的十大日韩明星，谁最让人惋惜？

6、高秀贞

演员高秀贞于今年2月份被发现在家中去世，年仅25岁。她曾出演过热门电视剧《鬼怪》和《所罗门的伪证》，事业正处于上升期，但因为脑部肿瘤死亡。

盘点2020年不幸去世的十大日韩明星，谁最让人惋惜？

7、朴智善

朴智善是韩国知名的搞笑艺人，曾担任多个综艺的主持人，还出演过不少电视剧。但就在她生日前一天，被父亲发现她和母亲双双在家中去世，去世原因疑似自杀。

盘点2020年不幸去世的十大日韩明星，谁最让人惋惜？

8、三浦春马

三浦出马的去世引发了不少中国粉丝的热议，他出演过不少知名的电影，在亚洲属于男神级的人物。但今年也被人发现在衣橱自杀，年仅30岁，原因也与长期的工作压力，和没有得到来自家人的关爱有关。

盘点2020年不幸去世的十大日韩明星，谁最让人惋惜？

9、金正焕

金正焕是韩国偶像组合TopSecret的成员之一，在组合里担任主唱，实力还不错。但今年6月份在家中去世，年仅28岁，至于离世的原因至今都没有公布。

盘点2020年不幸去世的十大日韩明星，谁最让人惋惜？

10、金基德

金基德是韩国一名知名的导演和演员，今年12月份，因为感染新冠肺炎在首尔去世，享年60岁。生前曾执导《空房间》、《春夏秋冬又一春》等，还获得过威尼斯最佳导演，柏林最佳导演等荣誉。


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