今天，有媒体突然曝出韩国女星与内地男演员高梓淇已经离婚了，并且办完了离婚手续，结束了长达近7年的跨国婚姻。而至于两个人离婚的真正原因并未标明。这个信息曝出后，不少网友觉得太遗憾了，当时这对夫妻被不少人都很看好。但也有不少人表示并不惊讶和意外。而至于两个人离婚的消息是真是假，还未得到双方团队的回复。

高梓淇和蔡琳在拍摄电视剧时，因戏生情，并于2014年举行了婚礼。当时两个人甜蜜的爱情羡煞了不少人，邓伦还亲自去做了伴郎。结婚后，蔡琳还把事业的重心转向了中国，结婚三年后，两个人于2017年有了一个可爱的儿子。

但儿子出生之后，两个人的互动却少了很多，在网上更是毫无交集，私下也没有被拍到过同框的照片或者视频。也是因为两个人这两年从不秀恩爱，不少人猜测两个人早已婚变。而高梓淇也曾在2019年年初的时候，在个人社交平台发了一条博文，称这一年经历了很多事，发生了很多事。

紧接着，去年3月份，蔡琳突然把社交平台上所有发过的动态都清空了，包含之前和高梓淇的甜蜜照片等。这个举动引发了两人离婚的大量讨论度，但很快蔡琳就通过经纪公司否认了离婚的传闻。

近一年的时间，蔡琳一直带着儿子在韩国生活，身旁却不见高梓淇。蔡琳9月份还晒出了与儿子的合照，照片里蔡琳手上的婚戒早已不见了，取而代之的是小拇指上暗示着单身的戒指。除此之外，蔡琳还晒出过与一位男性开心合影的照片，并称对方是和她很珍贵的关系。当时这张照片还引发不少热议，不少网友猜测蔡琳这是有了新恋情。