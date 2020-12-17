古装剧《有翡》正在热播，这部剧的话题度挺高的，男主角王一博还凭演技上了热搜。《有翡》的演员阵容很强大，有顶流男星王一博，也有收视女王赵丽颖。除了赵丽颖外也还有多位美女。下面我们来盘点一下《有翡》中的八大美女演员，你最喜欢谁？

1、赵丽颖

唐嫣演的《燕云台》被吐槽了。《有翡》是赵丽颖产后复出拍的第一部电视剧，大家对这部剧的期望很高。赵丽颖虽然身材保持得很好，但她毕竟也已经过三十岁了。《有翡》这部剧对赵丽颖还是很重要的。

2、张慧雯

谋女郎张慧雯这次在《有翡》中演女二号吴楚楚，剧中吴楚楚是将军之女。张慧雯是很有气质的美女，她还演过《暮白首》等古装剧。张慧雯的古装造型挺美的，戏外27岁的她还未婚。

3、周洁琼

周洁琼曾在韩国当练习生，她的唱跳能力都不错。周洁琼演过的影视剧并不多，她这次在《有翡》中演女三号李妍。李妍活泼可爱，周洁琼的年龄和气质都很符合这个角色。

4、王婉娟

80后美女王婉娟毕业于北京电影学院，她演过《锦绣未央》、《惊蛰》等影视剧。王婉娟这次在《有翡》中饰演霓裳夫人，剧中霓裳夫人和周翡的外公是好友。

5、苑子艺

苑子艺是一位四川美女，她2011年开始进入演艺圈。苑子艺曾在古装剧《楚乔传》中饰演蒙枫，在《寂寞空庭春欲晚》中饰演苏茉儿，她这次在《有翡》中饰演寇丹。

6、戴笑盈

戴笑盈毕业于北京电影学院，她上过央视春晚。戴笑盈演过《亲爱的》、《古董局中局》等影视剧，她这次在新剧中饰演连蜃，蜃字比较生僻，不太好念。许多网友评论说连蜃是颜值高的反派角色。

7、车晓

车晓这次在《有翡》中演女主角的妈妈李瑾容，而戏外车晓仅仅比女主角的扮演者赵丽颖大5岁而已。车晓在《亲爱的自己》中演的女老总让人印象深刻，许多网友吐槽说车晓这次是扮老了。

8、董璇

美人迟暮，董璇也已经41岁了。董璇挺让人心疼的，近些年她多是演配角了。《旗袍美探》播出后，董璇曾被吐槽状态不佳。董璇在《有翡》中饰演段九娘，一身红衣的她给人感觉很飒。



