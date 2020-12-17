在娱乐圈，明星结婚生子都算是热点话题之一，星二代的发展也备受瞩目。虽然当代社会，越来越讲究男女平等，但还是会出现重男轻女的情况，让不少人觉得无语。而这种情况在娱乐圈其实也并不少见，很多明星在镜头前还会表现出重男轻女的情况，今天我们就来说说为什么娱乐圈的女明星都逃不开重男轻女的困局？

近日，39岁的朱丹成功卸货，在被媒体问到孩子的性别时，其身边工作人员回应“臭小子一个”，语气非常开心，不少网友都送上了祝福，祝福她儿女双全。从朱丹这次怀孕到生产，整个人的状态看起来都非常开心，为了孩子出生后不缺奶粉钱，她在进医院待产前都还在直播，可以说非常拼命了。

这和她第一胎生女时，完全是两个状态。当时朱丹怀女之后，几乎停止了所有的工作。但怀了二胎后，却变得异常忙碌，非常有动力，这可能就是传说中的重男轻女吧，为了能给儿子创造更好的经济条件。而像朱丹这样，娱乐圈重男轻女的女星其实并不在少数。

模特出身的蒋丽莎自从2011年嫁给陈浩民之后，就当起了全职太太，在四年的时间内，连续给陈浩民生了四个女儿。从2015年第四个女儿出生后，蒋丽莎还没有放弃生育，直言第五胎想要一个儿子。并表示下一胎只有是男孩时，她才会选择生。

与蒋丽莎情况有所不同的是，叶一茜在生完女儿森碟之后，婆婆十分不满意。直到生了儿子，叶一茜才敢回婆婆家坐月子。叶一茜曾在节目中说到，有了儿子之后，森碟如果在学习上有不好的表现，她和老公田亮会同时训斥她，而对于儿子就温柔了很多。

演员孙莉嫁给黄磊后，事业基本上就放弃了。她为黄磊生下了2个女儿和1个儿子。特别是在40多岁的时候，不惧风险生下了儿子，圆了一个梦。但是，黄磊却曾在节目中直言“后悔”生下三胎儿子。黄磊与儿子年龄相差46岁，在儿子成年时，他都已经60多岁，两人很难有共同语言。

其实，随着时代的发展，对于男女平等的追求欲望就越来越强烈了。尤其是娱乐圈的明星，他们的个人影响力又非常大，如果连他们都重男轻女，甚至还在公开场合秀出来，会给大众做出不好的榜样，希望越来越多的人能够意识到并尊重男女平等。



