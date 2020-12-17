近日，随着剧集《巡回检查组》的热播，艺人于震又再次回到大家的视线中，剧里饰演副监狱长的他看起来颇有范儿，难怪不少网友都表示此剧可以成为于震的转型之作，不过由于是原声出演，于震的声音听起来让人有些出戏，不知道与其特别的声线是否有直接的关系。

一直以来，于震都是影视界抗战剧的领军人物，想来他敢认第二，就没人敢认第一，由此可见，其在抗战剧中的崇高地位。不管是《吕梁英雄传》，还是《中国兄弟连》，于震在剧中的表现都引来不少观众的掌声，除了扎实的演技，想必与其长相也有一定的关系。

其实小编首次对于震有印象，是因为多年前的一部古装剧《萧十一郎》，这部剧除了集结了朱茵和吴奇隆这样的帅哥美女，还有于震，没错就是大家记忆中的那个“逍遥侯”的扮演者。虽然剧中每次亮相，于震都要戴着面具，可是他特殊的存在也是给观众留下深刻的印象。

科班出身的于震其实入行前做过很多工作，销售员、服务员都有尝试过，不过机缘巧合之下他还是考进了中央戏剧学院，一开始虽然鲜少有代表作，可是一步一个脚印走下来的他还是凭借多部抗战剧打响了知名度，观众缘也越来越好。

不过在其事业上升期的时候，于震被一婚妻子曝出家暴的丑闻，虽然那次所谓的家暴是于震不小心的一次推撞导致，可是网友还是没有打算放过他，因此，网上的舆论声也是让于震的名声一度扫地。也因为这次的家暴事件，于震结束了第一段婚姻。

直到八年前，于震结识了第二任妻子演员辛月，两人再次走入婚姻的殿堂，虽然对方比于震小13岁，这却丝毫不影响两人的感情，婚后他们还生了两儿一女，一家五口的生活也是羡煞旁人。一时之间，网友眼中的家暴男变成了顾家好男人。

这几年随着直播行业的兴起，于震也会和妻子辛月进行直播卖货，一起来养家。这对老夫少妻在镜头前显得差距极大，尤其是45岁的于震在娇妻旁看起来不仅显得沧桑，还给人一种油腻的感觉，看来岁月真的不饶人。

除了做直播，于震不时地还会在其社交网站上发布一些短视频，视频中的他总是不顾形象的做一些浮夸的动作，让人啼笑皆非，难怪有网友表示，看来老戏骨于震也开始放飞自我了，如果将来转型做网红，想必他还是挺有发展前景的。看到这番话，小编真不知道是对于震的褒还是贬，对此，大家又是怎样看的呢？