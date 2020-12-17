2020年已经快接近尾声了，即将迎来新的2021年。这一年，因为疫情的原因，很多人的工作和生活都受到了一定的波动和影响。但要说影响最大的还属于娱乐圈，影视行业耽搁了很久，除此之外，明星翻车的情况也层出不穷。有因父母债务事业受重创，有因粉丝被抵制，也有一些因为生活作风问题人设崩塌。今天我们就来盘点一下2020年人设崩塌最糟心的十大明星，看看谁最让人同情？

1、汪涵

汪涵是国内知名的主持人，今年因为直播带货，口碑遇到了很大的危机。在其直播带货的过程中，多次被商家投诉存在着销售售假，买水军等不好的行为，销量也十分堪忧。这些负面的评价，对于一向好评的汪涵造成了不小的口碑损失。

2、周震南

周震南自从选秀节目出道后，因为耿直和富二代的人设，人气和话题度居高不下。但今年被曝出他父母欠高达1亿之后，他的演艺事业受到了很大的打击，几乎处于停摆的状态。

3、罗志祥

罗志祥和周扬青的恋爱曾经让不少人表示羡慕，今年5月份，周扬青曝出罗志祥与多名女子存在不正当的关系。虽然罗志祥之后公开做出了道歉，但他的演艺事业几乎遭受毁灭性的打击，经济损失至少在上亿左右。

4、肖战

肖战作为这两年的顶流，今年因为粉丝大量举报ao3网站，事业上受到了很大的影响。不仅丢失了代言和影视资源，就连他和杨紫拍摄的《余生请多指教》都被搁置，播出时间更是遥遥无期。

5、仝卓

仝卓自《声入人心》出道后，一直很受湖南卫视的力捧。但因为他在直播中的口误，演艺事业直接遭受灭顶之灾，不仅学历被撤销，继父还被撤职，他更是惨遭娱乐圈封杀。

6、张铭恩

张铭恩这几年的事业发展其实算非常稳定，他和徐璐的感情也令不少人羡慕。但今年被曝出他在和徐璐在恋爱期间，和胡冰卿还因戏生情，并教胡冰卿与徐璐互撕，渣男的本质暴露无遗，事业受到了很大的冲击。

7、任豪

任豪作为R1SE的颜值担当，有不少粉丝。但今年曝出他在有女友的同时，约会其它网红。分手后，换了个名字继续与其他女孩谈恋爱，脚踩几条船，被经纪公司罚六个月内不接其它的工作。

8、牛萌萌

牛萌萌的吸毒事件精彩程度堪比电视剧，在曝出她吸毒的新闻后，她通过直播进行了否认。后来被官方转发后，并上传了实锤证据，她再度否认。否认后第二天，就传出她被抓的新闻。

9、屈楚萧

屈楚萧今年被媒体拍到与一名陌生女子共同去求姻缘，并来了一个大大的拥抱。但新闻曝出后，屈楚萧立刻否认了与该女子的关系，但很快该女子发文称自己被分手的博文，再次坐实屈楚萧渣男的称号。

10、焉栩嘉

同为R1SE的成员之一，焉栩嘉前段时间被曝出脚踩四条船，一夜之间丢失了很多粉丝。焉栩嘉的形象也受到了重创，更发声明称近几年都不会再谈恋爱。



