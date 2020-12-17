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盘点2020年不幸去世的十大港台明星，谁最让人惋惜？

(2020-12-17 09:12:21)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

2020年的娱乐圈有许多明星离开了我们，有大陆的明星，有日韩明星，也有港台明星。尤其是港台娱乐圈失去了不少的人才，实在是令人感到惋惜。那么在2020年这一年当中，港台娱乐圈有哪些明星不幸去世呢？下面就来盘点一下吧。

盘点2020年不幸去世的十大港台明星，谁最让人惋惜？

1、刘真

来自台湾的国标舞女王刘真因为心脏病手术并发症在今年三月份去世，她去世让很多圈内的明星感到震惊与悲痛。她美丽的舞姿只能留在大家的记忆当中。

盘点2020年不幸去世的十大港台明星，谁最让人惋惜？

2、梁洁华

香港女演员梁洁华今年也因病去世，梁洁华在圈内名气并不是很大，她的丈夫就是大名鼎鼎的黄日华。当年还是演员的梁洁华出演过很多作品，但是嫁给黄日华之后，她便渐渐隐退了。

盘点2020年不幸去世的十大港台明星，谁最让人惋惜？

3、罗霈颖

罗霈颖在今年8月份的时候，突然失联了。后来其朋友到其工作室后，发现她早已死亡，享年59岁。新闻爆出后，她的好友和粉丝都直呼不相信。

盘点2020年不幸去世的十大港台明星，谁最让人惋惜？

4、糖糖

台湾童星糖糖在和老公骑机车等红绿灯时，突然被对面的一辆大卡车撞飞。因为该车刹车失灵，导致糖糖当场就丧失了生命，其母亲听到后更是表示难以接受。

盘点2020年不幸去世的十大港台明星，谁最让人惋惜？

5、黄鸿升

2020年9月台湾男艺人黄鸿升突然去世，这让很多人感到吃惊。原来黄鸿升是因为意外摔倒而去世的。他的去世又让人想起来他的另一个身份，那就是杨丞琳的前男友。

盘点2020年不幸去世的十大港台明星，谁最让人惋惜？

6、谭炳文

今年去世的香港明星当中还有一位优秀的配音演员谭炳文。他被誉为香港的配音王，很多经典港片都是由他来进行配音的。如果回放香港电影经典之声的话，一定会有谭炳文的配音。

盘点2020年不幸去世的十大港台明星，谁最让人惋惜？

7、曾伟权

香港TVB的金牌绿叶曾伟权因癌症而离世。他去世的时候，他出演的港剧《使徒行者3》正在热播。这是他留在这个世界上的最后一部剧。

盘点2020年不幸去世的十大港台明星，谁最让人惋惜？

8、吴朋奉

台湾演员吴朋奉也于今年去世，吴朋奉是台湾影视圈的老戏骨，演技非常好。他还曾经获得过台湾的金钟奖，他的猝然离世是台湾演艺圈的一大损失。

盘点2020年不幸去世的十大港台明星，谁最让人惋惜？

9、邓衍成

邓衍成是香港娱乐圈有名的罪案电影导演，曾经拍摄过很多经典的罪案电影，与很多香港明星都合作过。这样一位才华横溢的导演在2020年的7月1日去世了，真真是令人觉得惋惜。

盘点2020年不幸去世的十大港台明星，谁最让人惋惜？

10、陈木胜

相信不少人都看过港片《天若有情》、《宝贝计划》，这些电影都出自电影导演陈木胜之手。成龙、刘德华都曾经与他合作过，去世之时还不到六十岁，实在是太可惜了。


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