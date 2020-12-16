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入股代言的燕窝被曝是假货，公司还做假账，她将成为第二个范冰冰？

(2020-12-16 15:05:19)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

不久前，辛巴直播间出售假燕窝的事情传得沸沸扬扬。因为一瓶燕窝，辛巴以及他的公司被司法调查，而且还可能将会面临15年的监禁。而近日又有一个燕窝品牌被曝是假货，而且经过检测，该燕窝品牌其实就是方便粥，里面的燕窝含量几乎是没有，而该品牌的代言人是章子怡和陈数，并且两人还是该公司的股东，而章子怡在自己怀二胎的时候还亲自食用这种燕窝来达到为其做推广的效果，而这是这样的一个燕窝品牌，更是有很多明星在为它宣传推广。

入股代言的燕窝被曝是假货，公司还做假账，她将成为第二个范冰冰？

入股代言的燕窝被曝是假货，公司还做假账，她将成为第二个范冰冰？

这个消息一出来，章子怡就因为虚假宣传而受到网友的嘲讽，而且据某财经媒体播报，该燕窝品牌所关联的公司还因为做假账而面临着行政部门的处罚，而且他们的假账居然有6500多万之差，这件事更是把该品牌的代言人及股东章子怡推到了风尖浪口上。

入股代言的燕窝被曝是假货，公司还做假账，她将成为第二个范冰冰？

现在很多明星用投资经商以及直播等方式来获取利益，而这种方式也比拍戏来钱得快，章子怡更是在2013年的时候便混迹在商圈，更是利用自己的明星效应在圈内圈了不少钱。而她的影后地位却越来越受到网友的质疑，《一代宗师》之后她的作品便不再惊艳，就连去年上映的《攀登者》评分更是刚到及格线，而网友更多的是看到她出现在各种综艺节目当中或者是直播代言现场。

入股代言的燕窝被曝是假货，公司还做假账，她将成为第二个范冰冰？

因为在娱乐圈里捞钱变难，所以很多明星都利用自己的形象来进行各种各样的圈钱行为，而如果守着自己的底线和良心赚钱，那这种行为也无可厚非。像之前范冰冰因为偷税漏税而导致自己的形象大打折扣，甚至将自己的演艺之路堵死了，加上最近新禁令的出台，范冰冰的复出更是难上加难了。

入股代言的燕窝被曝是假货，公司还做假账，她将成为第二个范冰冰？

而如今章子怡所入股代言的燕窝品牌被曝是假货，这件事也会对章子怡造成一定的影响，而小编觉得章子怡并不会成为第二个范冰冰，毕竟章子怡二十多岁的时候就开始用作品说话，而且她还凭借自己的作品在国际影坛上奠定了国际影星的地位，而这一次的燕窝事件涉及到的明星也比较多，所以相对来说章子怡并不会像范冰冰那样成为众之矢的。当然了，这次事件也会对她的声誉造成一定的影响，甚至还要赔很多钱。

入股代言的燕窝被曝是假货，公司还做假账，她将成为第二个范冰冰？

其实明星应该做好自己的本职工作，就算代言的话也要对产品进行了解，而不是昧着良心赚钱，这样利用网友对自己的信任来获取利益，一旦失去了网友以及粉丝群体的信任，演艺之路也就寸步难行了。


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