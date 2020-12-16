说起港姐，几乎个个都颜值与智慧共存，不少港姐还和豪门有牵扯不清的关系，近日，有港媒曝出，33岁的港姐陈庭欣与富豪男友的感情出现了问题，原因是陈庭欣的闺蜜蔡佩贤插足。今年年初有媒体拍到蔡佩贤与陈庭欣的男友一起现身某个酒吧，陈庭欣还当场看到两个人的亲密模样。

当时新闻爆出后，陈庭欣一直没有做出任何的回应，只是在个人社交平台给自己加油打气，劝自己不要生气。直到近日接受媒体采访时，她首次正面回应了闺蜜插足感情一说，表示新闻里报道的并不都是真的，她现在和蔡佩贤已经断了联系，早已不是闺蜜。

说起陈庭欣，她2010年拿到了香港小姐的总冠军，后来签约TVB发展。入行十年，演艺事业几乎没有任何的进步，她被人认识还是因为她丰富的感情史，尤其是她和富豪男友杨振源的感情。2018年，她自曝了和富豪男友杨振源的恋情，对方身价过亿。这之后，陈庭欣经常在网上晒与男友的甜蜜合影。

除此之外，陈庭欣还非常积极到融入男友的生活工作中，不仅陪男友参加饭局，还参加了男方父母的结婚纪念日活动。还以老板娘的身份出席男友公司的晚宴，并于男方两个孩子的关系非常好。也因为陈庭欣的积极表现，不少人都非常看好她嫁入豪门。

但她的男友杨振源的绯闻就没断过，即使是在和陈庭欣在一起后，他还曝出与多名女子的绯闻。最轰动的就是和陈庭欣闺蜜的感情了，两个人是因为陈庭欣的介绍认识的，但认识后两个人感情迅速升温，多次被拍到约会的照片。