又一位33岁女星被曝情变！与富豪相恋2年，如今却遭闺蜜横刀夺爱(2020-12-16 14:48:22)
|
标签：
娱乐
|分类： 娱乐评论
说起港姐，几乎个个都颜值与智慧共存，不少港姐还和豪门有牵扯不清的关系，近日，有港媒曝出，33岁的港姐陈庭欣与富豪男友的感情出现了问题，原因是陈庭欣的闺蜜蔡佩贤插足。今年年初有媒体拍到蔡佩贤与陈庭欣的男友一起现身某个酒吧，陈庭欣还当场看到两个人的亲密模样。
当时新闻爆出后，陈庭欣一直没有做出任何的回应，只是在个人社交平台给自己加油打气，劝自己不要生气。直到近日接受媒体采访时，她首次正面回应了闺蜜插足感情一说，表示新闻里报道的并不都是真的，她现在和蔡佩贤已经断了联系，早已不是闺蜜。
说起陈庭欣，她2010年拿到了香港小姐的总冠军，后来签约TVB发展。入行十年，演艺事业几乎没有任何的进步，她被人认识还是因为她丰富的感情史，尤其是她和富豪男友杨振源的感情。2018年，她自曝了和富豪男友杨振源的恋情，对方身价过亿。这之后，陈庭欣经常在网上晒与男友的甜蜜合影。
除此之外，陈庭欣还非常积极到融入男友的生活工作中，不仅陪男友参加饭局，还参加了男方父母的结婚纪念日活动。还以老板娘的身份出席男友公司的晚宴，并于男方两个孩子的关系非常好。也因为陈庭欣的积极表现，不少人都非常看好她嫁入豪门。
但她的男友杨振源的绯闻就没断过，即使是在和陈庭欣在一起后，他还曝出与多名女子的绯闻。最轰动的就是和陈庭欣闺蜜的感情了，两个人是因为陈庭欣的介绍认识的，但认识后两个人感情迅速升温，多次被拍到约会的照片。
曝出新闻后，陈庭欣并没有与富豪男友分手，而是选择了隐忍的方式继续着这段恋情。而杨振源也并没有因此有多收敛。不少关注这段恋情的人，对于陈庭欣嫁入豪门还是保持乐观的态度，毕竟她这么能隐忍包容，又很会讨公公婆婆和小孩的喜欢，嫁入豪门估计是迟早的事。