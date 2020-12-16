红毯绝对是女明星们展示自我魅力的最佳场所之一，所以每次走红毯时，女明星们都会刻意将自己打扮的美美的，力图艳压全场。女明星们自身条件都不错，只要选对了造型师，艳压全场也不是什么太难的事情，那么在2020年有哪些女明星在红毯上做到艳压全场了呢？赶紧来盘点一下吧。

1、Angelababy

不久前在GQ时尚盛典之上，Angelababy可以说太美了，她身穿一身银色的公主裙从楼梯上缓缓走下，就像是迪士尼走出的公主一般。Angelababy的颜值的确是能打，配上这高定的礼服确实美极了。

2、佟丽娅

在今年的海南国际电影节闭幕红毯上，佟丽娅成为了焦点之一，当天，她穿了一件白色的蛋糕裙，配上长长的头发，显得非常清纯，更重要的是这身造型非常的减龄。将佟丽娅身上柔美的一面展现出来了。

3、章子怡

许久不见的章子怡当晚也出现在了海南国际电影节闭幕红毯上。与佟丽娅的柔美不同，穿着一条开胸的长裙，非常有气场，与她国际巨星的身份很是相配。

4、刘诗诗

前一段时间的某次时尚庆典红毯之上，其他女明星都穿着裙装，刘诗诗却大胆选择了裤装，白色衬衣搭配黑色长裤，这次造型师在礼服后面呢加上了一条长长的拖尾，显得刘诗诗非常的有气场。

5、唐嫣

也是在这一场盛典上，小花旦唐嫣的表现也不错，她的一双大长腿很好的驾驭了一条渐变宝石群，将自己的好身材展露无遗。真没想到生完孩子不算太久的唐嫣竟然身材恢复的这么好。

6、关晓彤

前一段时间关晓彤在某次红毯上的造型被网友们吐槽了好久，这次国剧盛典的红毯上，关晓彤终于选对了造型师。淡黄色的纱裙将关晓彤的身材缺陷修饰的非常好，更衬得她端庄大方。

7、毛晓彤

当晚的国剧盛典的红毯之上，女演员毛晓彤也是惊艳全场，一条大裙摆的孔雀花瓣群让毛晓彤显得十分高贵大方，真是太美了。

8、白冰

前一段时间的丝绸之路国际电影节红毯之上，女演员白冰穿着一条品牌高定的长裙可谓是惊艳全场。虽然做到了红毯碾压，但是后来却被人爆出这件高定礼服时用不正当手段获得的，闹出来不少风波。

9、杨幂

杨幂在红毯之上的造型常常被人夸赞，不久前《时尚先生》红毯之上，杨幂身穿一条只有黑白色组成的礼服，胸前的大蝴蝶结十分抢镜，这样素色的装扮也十分适合杨幂。

10、万茜

《时尚先生》当晚的红毯上，万茜的造型也受到了一致的好评，黑色深V加开叉的长裙，将万茜的好身材展露了出来，性感而美丽。



