古装剧《有翡》可以说是在万众期待中开播了，很多观众都觉得很惊喜。这部剧的两位主演赵丽颖和王一博可都是很红的明星，但是《有翡》也没能逃过刚开播就被吐槽。下面我们来看看《有翡》的六大吐槽点，你有同感吗？

吐槽

1：赵丽颖状态不佳

《有翡》还未开播的时候，网上就有这部剧的路透照了，当时就曾有网友吐槽赵丽颖黑眼圈浓重，看上去一脸疲惫。《有翡》开播后，网友吐槽说虽然开了滤镜，但是赵丽颖的黑眼圈还是很明显，这部剧是赵丽颖产后拍的第一部剧，感觉她状态不佳。

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2：配音不贴脸

《有翡》的配音也被观众吐槽了，许多网友吐槽说女主角赵丽颖的配音让人出戏，给人一种不贴脸的感觉，或许用原音还好一些。配音难听也成了一大槽点。

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3：赵丽颖扮嫩，车晓扮老

赵丽颖已经33岁了，但作为一线女星，她这次在《有翡》中演的周翡却是少女，而与她搭档组cp的是小她9岁的男星王一博。剧中周翡母亲的扮演者车晓才比赵丽颖大5岁。赵丽颖扮嫩，而车晓扮老。一线网友吐槽赵丽颖和王一博更像是姐弟，cp感不强。还有网友吐槽赵丽颖妈味浓，少女感不强。

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4：王一博演技稚嫩

男主角王一博的演技也引发热议。王一博演技到底如何？一线网友觉得王一博演的谢允风趣古怪，还有一些观众吐槽王一博演技稚嫩，在一些细节上处理得不够到位。还有网友吐槽王一博在剧中的造型不够帅，显脸长。

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5：服装显廉价

《有翡》的服饰也被吐槽了，很多网友吐槽说女主角的服装比较粗糙，给人感觉很廉价。有网友甚至吐槽赵丽颖的造型像葫芦娃。赵丽颖在这部剧演的可是女主角啊！造型却不给力。