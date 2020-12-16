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盘点2020年不幸去世的十大男星，谁最让人惋惜？

(2020-12-16 09:31:11)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

对很多人来说，2020年真的是不平凡的一年。今年的娱乐圈，不断有不幸的消息传来，让不少网友和粉丝都陷入悲痛之中。但是我们相信一切的不愉快一定会早日过去，随之而来的一定是更多的希冀与美好。下面就为大家盘点2020年不幸去世的十大男明星，看看谁最让人惋惜？

盘点2020年不幸去世的十大男星，谁最让人惋惜？

1、赵忠

赵忠祥是央视著名主持人，年初的时候，他被媒体曝出在北京因病逝世，据悉赵忠祥生前和病魔抗争了很长的一段时间，最终还是不敌病魔，不过他却永远留在了人们的心中。

盘点2020年不幸去世的十大男星，谁最让人惋惜？

2、谢园

作为知名演员，谢园这一生可以说都奉献给了演艺事业，他生前的作品更是不计其数，每一个角色都被刻画的入木三分，八月份的时候，谢园因为心脏病不治身亡，不少网友都大感唏嘘。

盘点2020年不幸去世的十大男星，谁最让人惋惜？

3、 杜雨露

杜雨露是我国著名的表演艺术家，他一生的经典作品无数，比如大家熟知的《雍正王朝》和《大宅门》，想必大家都有追看过，今年二月份的时候，媒体传出消息，杜雨露在老家哈尔滨病逝，享年79岁。

盘点2020年不幸去世的十大男星，谁最让人惋惜？

4、 田成仁

毕业于中央戏剧学院的田成仁今年一月份离世，已经93岁高龄的他生前并没有放弃自己的演艺事业，早年间，他出演的《暖春》、《金婚》等作品可是收获了观众的一致好评，如今只希望他在天堂再无痛苦。

盘点2020年不幸去世的十大男星，谁最让人惋惜？

5、刘江

刘江是八一电影制片厂的演员，他曾在《闪闪的红星》和《西游记》等影视剧中饰演了重要的角色。今年五月份因病去世，享年95岁。

盘点2020年不幸去世的十大男星，谁最让人惋惜？

6、李九松

李九松是一名老戏骨了，他的知名度虽然不算特别高，可是当年他主演的《老娘舅》系列也是圈粉无数，今年年初，李九松因病抢救无效而亡，很多圈内人士听到后都纷纷发文表示可惜。

盘点2020年不幸去世的十大男星，谁最让人惋惜？

7、黄鸿

黄鸿升除了是一名演员，还是个非常著名的主持人，他主持的节目向来深受观众的喜爱，不过今年九月，黄鸿升在家中发生了意外，送院已经不治身亡，当时他才36岁，真可谓是英年早逝。

盘点2020年不幸去世的十大男星，谁最让人惋惜？

8、 曾伟权

作为香港实力派演员，曾伟权的戏路很宽，不管是反派还是忠厚老实的角色，他都拿捏的恰到好处，今年11月，58岁的曾伟权因为肺癌永远的离开了我们，不少圈中好友都发文寄托哀思，可见其人缘非常好。

盘点2020年不幸去世的十大男星，谁最让人惋惜？

9、吴朋奉

台湾演员吴朋奉曾经获得过台湾的金钟奖，他的猝然离世是台湾演艺圈的一大损失。5月24日，吴朋奉本来约好和家人出门的，但是没想到居然猝死在家里，其原定近期将进组拍摄新戏，大家对吴朋奉的离世都是非常伤心。

盘点2020年不幸去世的十大男星，谁最让人惋惜？

10、谭炳文

今年去世的香港明星当中还有一位优秀的配音演员谭炳文。他被誉为香港的配音王，很多经典港片都是由他来进行配音的。如果回放香港电影经典之声的话，一定会有谭炳文的配音。


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